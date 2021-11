I remake di Pokémon Diamante e Perla fanno tornare in scena alcuni dei Pokémon di quarta generazione più amati: tra essi vi è Eevee e le sue evoluzioni Glaceon e Leafeon, e in questa guida scopriremo come poterlo catturare

Facendo nuovamente ritorno nella magica regione di Sinnoh, nei nuovi remake della quarta generazione, Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, potremo ritrovare sicuramente tutti i nostri Pokémon preferiti. Tra quelli che potremo riottenere, vi è anche il curioso volpoide Eevee, molto particolare per le capacità che possiede, essendo in grado di modificare la propria struttura corporea per adattarsi in base all’ambiente che lo circonda.

Avendo una genetica instabile, queste sue innate proprietà gli consentono di assumere svariate evoluzioni; anche per questo motivo la quarta generazione offre nuove EEveeeluzioni. Nei remake Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente, Eevee è una creatura piuttosto rara, ma grazie a questa nostra guida sarà più semplice capire come muoversi per poterlo catturare, ed ottenere anche le evoluzioni Glaceon e Leafon.

Sotto a chi tocca

Eevee possiede in totale sette evoluzioni: queste saranno rispettivamente Flareon, Vaporeon, Jolteon, Espeon e Umbreon, Glaceon e Leafeon, e per averle sarà richiesto abbastanza impegno nel riuscire a catturare Eevee nei remake di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente. Infatti, oltre a dover sconfiggere la Lega Pokémon, sarà necessario completare il Pokédex della regione di Sinnoh, e sbloccare il Pokédex Nazionale.

L’incontro di una vita – Pokémon Diamante e Perla remake: come catturare Eevee, Glaceon e Leafeon

Nella nostra missione su come catturare Eeevee, e quindi le sue evoluzioni Glaceon e Leafeon, il completamento del Pokédex dei remake di Pokémon Diamante e Perla non sarà poi una missione così difficile. In una sola partita sarà possibile farlo piuttosto speditamente, semplicemente incontrando ogni Pokémon presente nel gioco. Nel caso si abbia difficoltà a vedere uno dei leggendari Pokémon Dialga o Palkia, parlando con la nonna di Camilla, la professoressa Carolina, sarà la donna stessa a mostrarli al giocatore dopo che questo avrà incontrato uno dei due. Fatto ciò, tornando dal Professore Rowan a Sabbiafine, si riceverà un aggiornamento al Pokédex, avendo finalmente modo di prendere quasi 500 Pokémon totali.

E vita fu – Pokémon Diamante e Perla remake: come catturare Eevee, Glaceon e Leafeon

Ottenuto il Pokédex Nazionale di Pokémon Diamante e Perla, si potrà finalmente andare a catturare un Eevee di livello 10, dirigendosi verso la città di Cuoripoli, sempre presente in questi remake. Giunti in città si andrà a visitare la casa localizzata accanto al Pokémon Center, dove all’intero vi sarà una giovane ragazza, seduta di fronte ad un computer. Dopo aver conversato brevemente, al giocatore verrà offerto un Eevee da portare con sé. Ricevuto finalmente il Pokémon, per avere tutte le evoluzioni si dovrà andare alla pensione Pokémon e lasciare il proprio Eevee, insieme a un Ditto. Una volta ottenuto l’uovo, sarà il momento di passare alle mosse successive: ottenere le evoluzioni Glaceon e Leafon.

L’eeveeoluzione – Pokémon Diamante e Perla remake: come catturare Eevee, Glaceon e Leafeon

Parlando delle evoluzioni di Eevee, in Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente esse saranno disponibili in sette tipi diversi. Tuttavia, non sarà presente l’evoluzione di tipo Folletto, Sylveon, poiché il Pokédex Nazionale arriva solo fino ad Arceus. Per ricevere le altre forme di Eevee, serviranno anche delle pietre evolutive e avere un livello elevato di amicizia con il Pokémon. In questa guida ci concentreremo però su cosa fare per ottenere due tipi specifici, che saranno Glaceon e Leafeon.

Leafeon: per avere Leafeon si dovrà far uso del metodo più tradizionale del gioco, andando alla ricerca di una Roccia Muschio all’interno della Foresta Eterna, vicino l’entrata del Percorso 204, sul lato più a sinistra della foresta. Trovata la posizione, bisognerà dunque evolvere Eevee vicino al masso.

per avere Leafeon si dovrà far uso del metodo più tradizionale del gioco, andando alla ricerca di una Roccia Muschio all’interno della Foresta Eterna, vicino l’entrata del Percorso 204, sul lato più a sinistra della foresta. Trovata la posizione, bisognerà dunque evolvere Eevee vicino al masso. Glaceon: la sua evoluzione si accomuna con quella di Leafon, seguendo la stessa procedura anche se in chiave “ghiacciata”. Nel lato più in alto a destra del Percorso 217, vicino Nevepoli, si potrà trovare una Roccia Ghiaccio, dove si potrà far evolvere il Pokémon.

Le altre evoluzioni

Nelle battute finali di questa guida riguardo i remake di Pokémon Diamante e Perla Remake, andremo a ricordare nuovamente come dopo essere riusciti a catturare Eevee si avranno anche altre evoluzioni disponibili all’infuori di Glaceon e Leafeon. Tra questi, Flareon, Jolteon e Vaperoen si potranno evolvere attraverso delle pietre elementali, mentre Espeon e Umbreon approfondendone l’amicizia e evolvendoli in momenti diversi della giornata.

Nel caso questa guida vi sia stata utile, continuate a seguire il nostro sito tuttoteK per non perdervi altri aggiornamenti, e date un'occhiata allo store di Instant Gaming per nuovi giochi a prezzi vantaggiosi.