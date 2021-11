Halo Infinite: la campagna non permetterà di ottenere armature per il multiplayer?

Dall’ultimo datamining di Halo Infinite è emerso che dalla campagna non dovrebbe essere possibile ottenere armature per il multiplayer

La progressione del Battle Pass di Halo Infinite è stato uno dei rari frangenti in cui il gioco è stato finora ampiamente criticato dai giocatori sin dal suo lancio nella beta la scorsa settimana. Inoltre, molti giocatori speravano che giocare e fare progressi nella campagna per single player dello sparatutto sarebbe stata un altro valido metodo per sbloccare i cosmetici che potrebbero essere utilizzati nel multiplayer di Halo Infinite. Ora, tuttavia, un recente datamining nel codice di gioco sembrerebbe lasciare intendere che armature e altro per la componente multigiocatore non potranno essere ottenute in questo modo. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Halo Infinite: l’ultimo leak esclude l’ottenimento di armature per il multiplayer dalla campagna per giocatore singolo

Come condiviso dall’utente @ChazJackal su Twitter, sembra che i drop di item cosmetici della campagna di Halo Infinite non includeranno parti delle armature per la componente multiplayer del gioco. Ci saranno un totale di 34 sbloccabili, se questo datamining si rivelerà valido, che includeranno rivestimenti per armi, veicoli e armature, oltre a diversi emblemi e un paio di ciondoli per armi.

Hahahahaha were you guys expecting armor pieces for campaign unlocks??? Lol lmao pic.twitter.com/Z9yzJNrDoJ — Chaz The Jackal (@ChazJackal) November 21, 2021

343 Industries ha iniziato a “correggere” la progressione del Battle Pass del gioco e afferma che sono in arrivo molte altre correzioni, ma se il leak che vi abbiamo proposto dovrebbe risultare veritiero, molti rimarranno senza dubbio delusi dal fatto che non saranno disponibili armature sbloccabili nella campagna, soprattutto dal momento che la stragrande maggioranza di quelle nel multiplayer è limitata al Battle Pass a pagamento. Se tutto ciò è davvero accurato, si spera che 343 Industries ascolterà il feedback e apporterà le modifiche necessarie. Per ora, ad ogni modo, prendete queste informazioni con un bel paio di pinze rinforzate.

Halo Infinite è recentemente entrato in fase Gold e verrà lanciato per per Xbox Series X/S, Xbox One e PC l’8 dicembre. Di recente, vi abbiamo parlato del nuovo personaggio dello “Spartan killer” Jega incluso nel gioco e del punto di vista di Phil Spencer sul posticipo dell’attesissimo titolo Microsoft.

