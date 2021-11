Pokémon Legends: Arceus – cosmetici gratis con i salvataggi di Shield, Sword e Let’s Go

Pokémon Legends: Arceus permetterà di sbloccare gratis nuovi contenuti e cosmetici se si possiedono i salvataggi dei capitoli precedenti

Ormai Game Freak sta preparando l’arrivo di Pokemon Legends: Arceus che offrirà al lancio creature bonus e cosmetici gratuiti ai fan. Il sito Web ufficiale del gioco conferma che “se disponi dei salvataggi di Pokemon Sword o Pokemon Shield, sarai in grado di accettare una missione che ti permette di aggiungere il mitico Pokemon Shaymin alla tua squadra.” La missione in questione non sarà disponibile fino a quando non avrete visto i titoli di coda, ma sarete comunque in grado di esplorare la regione di Hisui con l’adorabile pokemon riccio al vostro fianco. Sembra che la versione “Land Forme” di Shaymin, basato sul maiale, sarà l’unica versione disponibile e probabilmente non sarà possibile accedere alla sua alternativa “Sky Forme”.

Pokémon Legends: Arceus ci delizia con cosmetici gratis

Non solo sarà possibile ottenere cosmetici gratis in Pokémon Legends: Arceus grazie ai salvataggi di Shield e Sword. Bonus simili saranno disponibili anche se avete dati di salvataggio di Let’s Go Pikachu o Let’s Go Eevee sul vostro sistema. Questi giochi offriranno una maschera di Pikachu o Eevee, che potete sbloccare dal sarto del gioco. Praticamente finché saranno presenti dei dati di salvataggio dei capitoli precedenti sulla Switch, sarà possibile ottenere l’accesso automatico ai contenuti bonus, anche se non avete i giochi effettivamente installati quando inizi a giocare.

Oltre allo stesso Shaymin, sbloccherete anche un set cosmetico ispirato ai Pokemon, che potrete ritirare dal sarto dopo esservi uniti al team Galaxy Expedition, a circa un’ora dall’inizio del gioco. Non vediamo l’ora di gustarci nuovi trailer di questo capitolo open world dei Pokémon, sperando anche che il rivale di questo gioco sia all’altezza delle nostre aspettative.

Cosa ne pensate di questi contenuti gratis annunciati per Pokémon Legends: Arceus?