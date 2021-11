Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente: nuovo trailer e patch day one da 3GB

Pur non essendo ancora usciti, sappiamo che Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente riceveranno una patch al day one ricca di aggiunte

Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente sono i titoli più attesi per Nintendo Switch e sono già pronti a ricevere una patch al day one di ben 3GB. La patch in questione è in uscita per oggi 11 novembre e aggiungerà diverse scene e filmati animati, inclusi i filmati d’apertura e di chiusura del titolo. Mentre la data d’uscita ufficiale dei titoli per Switch è il 19 novembre, Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente sono già stati mostrati all’inizio di questo mese dagli utenti di Twitch che stanno streammando i remake.

Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente avrà già una patch al day one

La patch day one di Pokémon Diamante Lucente e Perla Splendente aggiunge anche funzionalità di comunicazione negli spettacoli Grand Underground e Super Contest, consentendo ai giocatori di ricevere oggetti speciali tramite Mystery Gift e permette agli utenti di visitare Ramanas Park dopo essere entrati nella Hall of Fame. The Pokémon Company ha anche affermato che al lancio, solo due giocatori potranno combattere e scambiare Pokémon nella Union Room ma grazie a un futuro aggiornamento del software, sarà possibile aggiungere altri giocatori.

Di seguito l’elenco dettagliato delle aggiunte che arriveranno nei due giochi grazie alla patch day one:

Potrai usufruire delle funzioni di comunicazione locale e Internet di funzionalità di gioco come Grand Underground, Super Contest Show e Union Room. Potrai anche ricevere regali tramite Mystery Gift. Aggiunti elementi della Hall of Fame

Verranno implementati alcuni elementi di gioco di cui potrai godere dopo essere entrato nella Hall of Fame, come Ramanas Park. Nota: se disponi di dati di gioco che indicano che sei già entrato nella Hall of Fame, puoi giocare a questi elementi subito dopo aver aggiornato il software. Sono stati aggiunti alcuni filmati e animazioni in-game

Verranno implementate alcune scene e filmati animati, incluso il filmato di apertura che viene riprodotto all’apertura del software e il filmato finale. Note: è stato aggiunto un filmato di apertura che viene riprodotto all’apertura del software. Puoi vederlo chiudendo il gioco e riaprendolo con i dati di salvataggio esistenti. Nota: è stato aggiunto un filmato finale. Anche se hai già pensato di entrare nella Hall of Fame sui tuoi dati di salvataggio, puoi vedere il finale entrando di nuovo nella Hall of Fame. Alcuni problemi sono stati risolti anche per un gameplay più piacevole.

