Scopriamo insieme, in questa guida dedicata, la lista trofei completa di Octopath Traveler II, il titolo di Square Enix e Acquire in arrivo domani venerdì 24 febbraio

Ricordiamo il primo capitolo di Octopath Traveler con distaccata nostalgia e forse, a posteriori, un po’ di amarezza. Se da una parte c’è una grande attenzione a tutti i dettagli estetici e ludici, la frammentarietà della narrativa ce l’ha resa praticamente dimenticabile, a distanza di cinque anni ormai. Una sensazione simile l’abbiamo provata, a grandi linee, provando la demo di Octopath Traveler II (qui trovate le nostre prime impressioni!), ma siamo comunque fra i primi ad attendere il gioco, che arriverà su Nintendo Switch, PC, PS4 e PS5 domani, 24 febbraio. Questa volta, come avrete intuito, il titolo non è stato sviluppato in esclusiva per l’ibrida Nintendo e questo vuol dire solo una cosa… trofei!

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Octopath Traveler II consta di 33 statuette totali, di cui 6 di bronzo, 23 d’argento, 3 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come spesso accade nel caso di queste guide vi ricordiamo che nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler riguardanti la trama. Per questo motivo, sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su Octopath Traveler II. Detto questo, iniziamo!

I trofei di bronzo | Octopath Traveler II: svelata la lista trofei completa!

Iniziamo la guida con i trofei di bronzo:

Il primo dominio : Hai eseguito un dominio per la prima volta.

: Hai eseguito un dominio per la prima volta. Potenza massima : Hai agito al massimo livello di potenza per la prima volta.

: Hai agito al massimo livello di potenza per la prima volta. Una nuova abilità : Hai appreso la tua prima abilità.

: Hai appreso la tua prima abilità. La partenza : Il tuo viaggio è iniziato.

: Il tuo viaggio è iniziato. A bordo! : Hai visitato una nuova regione usando il battello.

: Hai visitato una nuova regione usando il battello. Quadripath Traveler?: Hai portato con te quattro abitanti contemporaneamente.

La prima parte dei trofei d’argento | Octopath Traveler II: svelata la lista trofei completa!

Continuiamo con la prima metà delle statuette d’argento:

Otto viandanti : Hai radunato tutti gli otto viandanti.

: Hai radunato tutti gli otto viandanti. La risposta : Hai completato la storia di Osvald, il sapiente.

: Hai completato la storia di Osvald, il sapiente. Gli Speziali di Eir : Hai completato la storia di Castti, la speziale.

: Hai completato la storia di Castti, la speziale. Il collare rimosso : Hai completato la storia di Throné, la furfante.

: Hai completato la storia di Throné, la furfante. La guardiana dell’isola : Hai completato la storia di Ochette, la cacciatrice.

: Hai completato la storia di Ochette, la cacciatrice. Per un mondo migliore : Hai completato la storia di Partitio, il mercante.

: Hai completato la storia di Partitio, il mercante. Agnea, la diva : Hai completato la storia di Agnea, l’artista.

: Hai completato la storia di Agnea, l’artista. La verità è nella fiamma : Hai completato la storia di Temenos, l’ecclesiasta.

: Hai completato la storia di Temenos, l’ecclesiasta. Un cielo senza nuvole : Hai completato la storia di Hikari, il milite.

: Hai completato la storia di Hikari, il milite. La fine del cammino : Hai appreso l’abilità divina di una delle classi.

: Hai appreso l’abilità divina di una delle classi. La luce del cuore: Hai completato il sentiero incrociato di Agnea e Hikari.

La seconda parte dei trofei d’argento | Octopath Traveler II: svelata la lista trofei completa!

Terminiamo i trofei d’argento con la seconda metà:

L’investigatore e la sua assistente : Hai completato il sentiero incrociato di Temenos e Throné.

: Hai completato il sentiero incrociato di Temenos e Throné. Pace nella foresta : Hai completato il sentiero incrociato di Castti e Ochette.

: Hai completato il sentiero incrociato di Castti e Ochette. I misteri del cielo notturno : Hai completato il sentiero incrociato di Osvald e Partitio.

: Hai completato il sentiero incrociato di Osvald e Partitio. L’arrivo dell’alba : Hai riportato l’alba al mondo.

: Hai riportato l’alba al mondo. Tutte le abilità EX : Hai appreso tutte le abilità EX.

: Hai appreso tutte le abilità EX. Tutte le classi : Hai appreso tutte le classi.

: Hai appreso tutte le classi. Esperto di Solistia : Hai raggiunto ogni luogo sulla mappa.

: Hai raggiunto ogni luogo sulla mappa. L’attacco più forte : Hai causato 9999 o più danni.

: Hai causato 9999 o più danni. Collezionista di dischi : Hai ottenuto tutti i dischi.

: Hai ottenuto tutti i dischi. Equipaggiamento del reduce : Hai ottenuto tutto l’equipaggiamento del reduce.

: Hai ottenuto tutto l’equipaggiamento del reduce. Avventuriero informato : Hai raccolto informazioni da cento abitanti.

: Hai raccolto informazioni da cento abitanti. Cento sul terreno: Hai fatto svenire o addormentato cento abitanti.

I trofei d’oro e il trofeo di platino:

Ci avviciniamo alla fine con le tre statuette d’oro:

Octopath Traveler : Hai visto la fine del viaggio.

: Hai visto la fine del viaggio. Portale per un altro mondo : Hai sconfitto la minaccia ultraterrena.

: Hai sconfitto la minaccia ultraterrena. Mutuo soccorso: Hai completato tutte le storie secondarie.

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di Octopath Traveler II!

Una storia tutta tua: Hai sbloccato tutti i trofei.

Buon divertimento!

Termina qui la lista trofei completa di Octopath Traveler II. Fateci sapere se acquisterete il gioco di Square Enix e Aquire qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!