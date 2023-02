MSI annuncia la disponibilità in Italia della sua nuova line-up di notebook, numerosi i laptop dedicati a gaming e produttività

MSI rende disponibili in Italia la nuova line-up di notebook, dotati di processori e GPU di ultimissima generazione, design ricercato, display mini LED 4K, peso inferiore a 1 KG e tecnologie all’avanguardia sono solo alcune delle caratteristiche dei nuovi laptop per i gamer e per il business firmati MSI in arrivo nel nostro paese.

Dotati inoltre delle nuovissime GPU NVIDIA GeForce RTX serie 40 e architettura ad altissima efficienza NVIDIA Ada Lovelace, che rappresenta un enorme passo avanti nelle prestazioni e nella grafica basata su AI, i nuovi notebook per il gaming di casa MSI sono equipaggiati con tecnologie all’avanguardia e soluzioni innovative, tra cui Modalità Grafica Discreta, il nuovo MSI center, webcame shutter e molto altro, che li rendono lo stato dell’arte nelle rispettive categorie.

Bando alle ciance, questo e molto altro lo vediamo nell’articolo seguente.

MSI: la nuova line-up di notebook arriva in Italia!

Nuova punta di diamante della linea gaming, è rappresentata dall’MSI Titan GT77 HX, l’ideale per chi vuole il massimo sotto tutti i punti di vista. Disponibile in Italia in due diverse configurazioni, una con NVIDIA GeForce RTX4080 con 12GB Ram e una con RTX4090 e 16GB Ram, Titan GT77HX è invece equipaggiato con i recentissimi processori Intel Core i9-13980HX (Raptor Lake), ed è in grado di assicurare prestazioni ai massimi livelli.

Dotato di tecnologia Intel ABT (Adaptive Boost Technology), migliora le prestazioni permettendo di raggiungere frequenze turbo multi-core più elevate, e Intel TVB (Thermal Velocity Boost), che consente di aumentare la frequenza di clock fino a 100 MHz, questo nuovo gioiello di casa MSI è, inoltre, equipaggiato con display MiniLED 17.3” UHD+ a 144Hz HDR1000, chassis ultrasottile e tastiera meccanica Cherry MX Ultra Low Profile con un sistema di contatto a punti incrociati in oro per la massima precisione di battuta. Dispone, inoltre, di Mystic Light Bar per assicurare esperienze di gioco più coinvolgenti, Cooler Boost Titan, un avanzato sistema di raffreddamento con 4 ventole e 8 heat pipe e, infine, LAN integrata Killer DoubleShot Pro X3 a elevata larghezza di banda e bassa latenza. I notebook della serie MSI Titan GT77HX saranno disponibili in Italia dalla fine del mese di febbraio con prezzi a partire da 5.499 euro.

Equipaggiati con processori Intel Core HX di 13° generazione fino all’i9-13980HX e GPU NVIDIA GeForce dalla RTX 4060 fino alla 4080, i laptop delle serie MSI Raider GE78HX e GE68HX ridefiniscono il concetto di immersività e, grazie alle performance senza compromessi che garantiscono, rappresentano un’eccellente soluzione anche per gli appassionati di e-sport. Dotati di display 16:10 da 17” oppure da 16” con risoluzione QHD+ oppure UHD.

Questi nuovi laptop dispongono dell’esclusiva Matrix RGB light bar, che segna un vero e proprio punto di svolta nell’illuminazione RGB e con 16,8 milioni di colori offre ai gamer i più elevati livelli di personalizzazione, creando una suggestiva atmosfera di gioco in base alle proprie preferenze. I laptop delle serie Raider GE78HX saranno in vendita dalla fine di febbraio con prezzi che partiranno da 3.499 euro, mentre i modelli della serie Raider GE68HX lo saranno da marzo con prezzi a partire da 2.999 euro.

Disponibili con display da 14, 16 e 17,3 pollici IPS level, con risoluzione UHD+ o QHD+, i laptop della famiglia Stealth Studio sono ultraleggeri, potenti e caratterizzati da raffinate tonalità di colore, come, ad esempio, le eleganti Star Blue o Pure White dello Stealth 16 Studio, che li rendono perfetti non solo come notebook con cui giocare al massimo, ma anche in ambito professionale.

All’interno dei compatti chassis in lega di magnesio e alluminio nascondono processori Intel Core di 13a Gen fino all’i9 13900H, GPU NVIDIA GeForce dalla RTX 4060 alla 4080, sistema audio surround Dynaudio a con 2 speaker e 4 woofer, sistema di raffreddamento Cooler Boost 5, touchpad più ampi e tastiere SteelSeries Per-Key RGB. Con prezzi a partire da 2.599 euro, i notebook Stealth Studio arriveranno nel nostro paese a marzo. In Italia sarà disponibile nei prossimi giorni anche il modello Stealth 15 con CPU Raptor Lake i7-13620H e GPU RTX 4050 con prezzo al pubblico di 2.199 euro.

I nuovi laptop gaming delle serie Pulse e Katana con grafica NVIDIA GeForce RTX serie 40 (fino al modello RTX4070) sono gli strumenti ideali per essere invincibili sui campi di battaglia e farsi notare già al primo sguardo per il look che non passa inosservato. Disponibili sia con display da 15” (Pulse 15 e Katana 15) sia da 17” (Pulse 17 e Katana 17) e con processori Intel sia di 13° sia di 12° generazione, questi notebook sono dotati di diverse tecnologie avanzate, tra cui l’evoluto sistema di raffreddamento Cooler Boost 5 con design shared-pipe CPU GPU, tastiera RGB a 4 zone con WASD e copritasti, Nahimic by Seelseries, Hi-Res Audio e molto altro ancora. La disponibilità di questi laptop nel nostro paese è prevista, a seconda del modello, tra fine febbraio e l’inizio dell’estate con prezzi a partire da 2.099 euro per la serie Pulse e 1.699 euro per la serie Katana.

Per chi desidera beneficiare delle prestazioni e dei vantaggi assicurati dalle GPU NVIDIA RTX serie 40, ma vuole destinare all’acquisto del nuovo laptop con cui giocare un budget più contenuto, arriveranno nelle prossime settimane i notebook delle serie Cyborg 15 e Thin GF63, che montano le RTX 4050 e 4060, processori Intel di 12° generazione e display da 15.6” FHD. Caratterizzato dall’utilizzo di un materiale traslucido sia sulla tastiera che sul telaio, il nuovo Cyborg 15 sfoggia un design particolarmente avveniristico, che riecheggia il mondo della fantascienza, mentre Thin GF63 presenta il tipico aspetto dei notebook da gaming ed è, quindi, la scelta da preferire per chi ama il classico e ricerca un laptop particolarmente sottile, leggero e compatto. I prezzi partiranno da 1.499 euro per Cyborg 15 e da 1.599 euro per Thin GF63.

Passando, invece, ai notebook per il business e la produttività, a partire da fine febbraio sarà possibile acquistare due nuovi modelli della linea Summit e, in particolare, Summit E13Flip Evo, basato su piattaforma Intel Evo e con display da 13,4”FHD, e Summit E16Flip con grafica NVIDIA GeForce RTX 4050 e display da 16” 16:10 QHD+. Entrambi equipaggiati con CPU Intel Core i7-1360P di 13° generazione, rappresentano le soluzioni ottimali per chi ricerca la perfezione estetica e la massima flessibilità, grazie alla capacità di sapersi trasformare da notebook a tablet in pochi istanti. Atteso per la fine di febbraio, Summit E13Flip Evo sarà in vendita a 1.899 euro, mentre Summit E16Flip arriverà a marzo e potrà essere acquistato a 2.599 euro.

Ideale per chi ricerca un notebook performante, affidabile e dalle linee pulite ed eleganti con cui lavorare comodamente, in ufficio, in smart working e in mobilità, la serie Prestige si arricchisce di tre nuovi modelli equipaggiati con i più recenti processori Intel.

Il più piccolo del gruppo è il Prestige 13Evo, che si distingue per l’elegante tonalità Stellar Gray e per il peso di appena 990 grammi, ed è dotato di display da 13”FHD+, piattaforma Intel Evo, processore i7-1360P e sarà in vendita da aprile con il prezzo di 1.699 euro. Il fratello maggiore che lo affiancherà sarà il Prestige14Evo, anch’esso basato su piattaforma Intel, ma con CPU i7-13700H, che sarà sugli scaffali sempre da aprile con un prezzo di 1.649 euro. Il terzo nuovomodello di questa famiglia è Prestige 16Studio, che dispone di una GPU RTX4050, un display da 16”QHD+ e processore i7-13700H, e sarà disponibile da metà marzo al prezzo di 2.399 euro.

Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.