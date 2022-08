ASUS: lanciato il Chromebook CX1 da 14 pollici

Nelle ultime ore, l’azienda ASUS ha confermato il lancio del suo nuovissimo Chromebook CX1 da 14 pollici

ASUS (qui per maggiori informazioni sull’azienda) ha annunciato oggi ASUS Chromebook CX1. Un nuovissimo laptop leggero e sostenibile con un’estetica alla moda e progettato per potenziare i moderni stili di vita in movimento. Con un display FHD da 14 pollici luminoso e chiaro, ASUS Chromebook CX1 è alimentato da un processore Intel Pentium Silver quad-core. È inoltre progettato con WiFi 6 (802.11ax) e una batteria a lunga durata che offre fino a 12 ore di produttività con una singola carica. Offrendo così agli utenti la libertà di svolgere le attività quotidiane. Una cerniera a 180 gradi consente di aprirlo completamente e di appoggiarlo completamente piatto su una scrivania o un tavolo, facilitando la condivisione di idee, immagini, campioni e progetti quando si lavora con amici, colleghi o clienti.

Dettagli del nuovo ASUS Chromebook CX1 da 14 pollici

Con prestazioni fluide, sicurezza robusta e funzionalità convenienti, ASUS Chromebook CX1 è perfetto per offrire intrattenimento e produttività senza interruzioni per tutti. CX1 è pronto ormai per il mondo post-pandemico del lavoro e dell’apprendimento ibrido. ASUS Chromebook CX1 incarna lo stile puro con un aspetto e una sensazione distintivi alla moda. Il design leggero, 1,47 kg abbraccia anche la sostenibilità, incorporando materiali riciclati per renderlo più rispettoso dell’ambiente. La cerniera a 180 gradi consente di appoggiare il dispositivo completamente piatto su una scrivania, un tavolo o in grembo. Facilitando così la collaborazione e la condivisione di contenuti con amici o colleghi vicini.

Resistenza integrata

Con rinforzi strutturali per aumentare la resistenza del telaio, ASUS Chromebook CX1 è costruito in modo solido e offre durata per l’uso quotidiano e i viaggi. Soddisfa anche i test militari statunitensi MIL-STD 810H di livello superiore e leader del settore, che sono più rigorosi e impegnativi che mai. Inoltre, il dispositivo è sottoposto a severi test interni, inclusi test di pressione sul pannello, urti e cadute, per garantire la massima resistenza e resilienza, quindi non è necessario preoccuparsi di urti e urti quotidiani.

Produttività intelligente

Con il suo potente processore Intel fino a quad-core, ASUS Chromebook CX1 offre prestazioni eccellenti per esperienze reattive con le app preferite. Offre inoltre Wi-Fi 6 dual-band per segnali forti e stabili e velocità superveloci, consentendo di caricare i contenuti online in un batter d’occhio. La sua connettività è ulteriormente migliorata dalle esclusive tecnologie ASUS, come ASUS WiFi Master per ChromeOS, che garantiscono maggiore velocità, stabilità e portata per le connessioni WiFi, aiutando gli utenti a rimanere connessi ovunque. ASUS Chromebook CX1 è anche straordinariamente efficiente dal punto di vista energetico, con una batteria a lunga durata progettata per durare fino a 12 ore con una singola carica, consentendo il lavoro o il gioco per tutto il giorno.

Il meglio di ChromeOS

In combinazione con le funzionalità complete di Google Workspace e altre app di produttività di Google Play[iv], ASUS Chromebook CX1 ha tutto il necessario per fare qualsiasi cosa, tutto in un unico posto. Gli aggiornamenti e la protezione antivirus sono sia integrati che automatizzati, mantenendo perfettamente sia il dispositivo che i suoi dati al sicuro. Inoltre, assicurando che l’utente tragga sempre vantaggio dalle funzionalità e dalla protezione più recenti. Gli utenti possono fare di più velocemente usando la loro voce sul Chromebook ASUS CX1. L’invio di un’e-mail, la ricerca di documenti, l’ascolto di musica, l’accesso a un calendario o il controllo di dispositivi domestici intelligenti possono essere eseguiti dicendo “Ok Google”. Tutti questo senza la necessità di dover cambiare app o schermata.

Abbonamento Google One di 12 mesi incluso

Ogni acquisto di un CX1 comporta anche il diritto a un abbonamento Google One di 12 mesi. L’abbonamento include 100 GB di spazio di archiviazione cloud da utilizzare su Google Drive, Gmail e Google Foto, oltre a molti altri vantaggi extra. Il tutto in un unico piano familiare condivisibile.

E voi? Cosa ne pensate di questa novità ASUS che ha confermato il lancio del suo nuovissimo Chromebook CX1 da 14 pollici? Fatecelo sapere con un commento e rimanete sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).