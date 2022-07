L’ombra di Caravaggio con Scamarcio: primo poster ufficiale

Dal 3 novembre al cinema con 01 Distribution arriva L’ombra di Caravaggio, film diretto da Michele Placido dove viene scandagliata la travagliata vita di Michelangelo Merisi, in arte Caravaggio, interpretato da Riccardo Scamarcio

L’avventurosa esistenza di Caravaggio è stato proposta in tv e al cinema spesso, per catturare l’essenza di quell’anima ribelle e inquieta. Caravaggio era trasgressivo e il personaggio che Placido mette in scena è un artista talentuoso e maledetto: una star del suo tempo, in una continua lotta interiore di genialità e intemperanza. Una figura portata nelle sale cinematografiche da Scamarcio, che ci regala la visione di un personaggio eterno in bilico tra il peccato ed essere il Peccatore.

L’ombra di Caravaggio: la trama ufficiale del film diretto da Placido

In attesa del 3 novembre, ecco la trama ufficiale accompagnata dalla prima immagine del film:

Italia 1610. Caravaggio è un artista geniale e nello stesso tempo ribelle nei confronti delle regole dettate dal concilio di Trento che tracciava le coordinate esatte di come bisognava rappresentare l’arte sacra. Il Papa Paolo V essendo stato informato che Caravaggio usava nei suoi dipinti sacri prostitute, ladri e vagabondi, si trovò costretto a commissionare ai servizi segreti del Vaticano una vera e propria indagine. Così L’Ombra, questo il nome dell’investigatore, comincerà una vera e propria indagine che lo porterà a scoprire i vizi e le virtù di quel genio che risponde al nome di Michelangelo Merisi e avrà nelle sue mani il potere di vita o di morte dell’artista.

Placido dirige un cast stellare: Scamarcio protagonista

Il film può vantare una regia di lusso con Michele Placido, coadiuvato da un cast stellare: nel ruolo di Caravaggio troviamo Riccardo Scamarcio, Louis Garrel, Isabelle Huppert e Micaela Ramazzotti nelle vesti dell’impetuosa Lena.

Al fianco dei personaggi principali, una serie di grandi attori come Vinicio Marchioni e Lolita Chammah, Alessandro Haber, Moni Ovadia, Lorenzo Lavia. Altro attore di spicco è Brenno Placido e lo stesso Michele Placido nel ruolo del Cardinale Del Monte. Questa produzione cinematografica segna l’esordio in pellicola di Tedua, rapper famoso nella scena musicale nostrana, nei panni di Cecco.

L’Ombra di Caravaggio con Scamarcio, curiosità in anteprima

L’ombra di Caravaggio vanta una coproduzione italo francese, Goldenart Production con Rai Cinema, Charlot, Le Pacte, Mact Productions. Dietro le quinte troviamo un team di artisti di fama internazionale come Tonino Zera (Il Primo Re) per le scenografie, Carlo Poggioli (The Young Pope) per i costumi. Per la fotografia si è optato per Michele D’Attanasio (Freaks Out) e il montaggio a Consuelo Catucci (Tutti per 1 – 1 per Tutti). Le musiche originali sono dei Planetoid.

Perché Caravaggio? La storia di un artista senza tempo

Non è la prima volta che in cinema e tv si parla di Caravaggio: ha ispirato molti personaggi famosi del panorama cinematografico, tra cui Pier Paolo Pasolini e Martin Scorsese. Caravaggio dipingeva storie della Bibbia con violenza e sangue: voleva mettere inscena antichi eventi sacri come se stessero accadendo ai giorni nostri, usando modelli dal vivo. La reputazione dell’artista fu offuscata, in vita e all’indomani della sua morte prematura, a causa delle circostanze della sua vita personale: omicidi, aggressioni e la sua presunta omosessualità, dedotta da alcuni dipinti e documenti, hanno alimentato la sua leggenda.

