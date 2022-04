Vediamo insieme, in questa guida dedicata, la lista trofei completa di Lego Star Wars: La Saga degli Skywalker, il titolo di TT Games arrivato recentemente su PC e console di attuale e scorsa generazione

Le trasposizioni LEGO delle più famose serie cinematografiche sono iniziate, in realtà, più di dieci anni fa su piattaforme che molti di noi ricordano con nostalgia, come l’ormai defunta PSP. Pur essendo titoli volutamente rivolti ai più piccini, i titoli LEGO hanno saputo raccogliere una larga cerchia di fan sia delle serie a cui si riferiscono, sia dei veri e propri prodotti a mattoncini, con titoli di qualità sicuramente altalenante, ma che hanno sempre saputo divertire chiunque vi si approcciasse. Possiamo ricordare ad esempio Lego Marvel Super Heroes 2, o ancora meglio il recentissimo Lego Star Wars: la Saga degli Skywalker, sviluppato da TT Games e pubblicato da Warner Bros, arrivato da poco su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC e di cui vi abbiamo parlato in una recensione dedicata, che potete trovare cliccando qui. In questa sede, ci rivolgiamo ai completisti, specialmente ai collezionisti di trofei.

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Lego Star Wars: La Saga degli Skywalker consta di 46 statuette totali, di cui 32 di bronzo, 10 d’argento, 3 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Come sempre, nel caso di queste guide, vi ricordiamo che nonostante le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler riguardanti la trama. Per questo motivo, sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono sapere assolutamente nulla su Lego Star Wars: La Saga degli Skywalker. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo | Lego Star Wars: La Saga degli Skywalker, ecco la lista trofei!

Iniziamo la guida con la prima metà dei trofei di bronzo:

La minaccia fantasma : Completa ”Episodio I – La minaccia fantasma”.

: Completa ”Episodio I – La minaccia fantasma”. L’attacco dei cloni : Completa ”Episodio II – L’attacco dei cloni”.

: Completa ”Episodio II – L’attacco dei cloni”. La vendetta dei Sith : Completa ”Episodio III – La vendetta dei Sith”.

: Completa ”Episodio III – La vendetta dei Sith”. Una nuova speranza : Completa ”Episodio IV – Una nuova speranza”.

: Completa ”Episodio IV – Una nuova speranza”. L’Impero colpisce ancora : Completa ”Episodio V – L’Impero colpisce ancora”.

: Completa ”Episodio V – L’Impero colpisce ancora”. Il ritorno dello Jedi : Completa ”Episodio VI – Il ritorno dello Jedi”.

: Completa ”Episodio VI – Il ritorno dello Jedi”. Il risveglio della Forza : Completa ”Episodio VII – Il risveglio della Forza”.

: Completa ”Episodio VII – Il risveglio della Forza”. Gli ultimi Jedi : Completa ”Episodio VIII – Gli ultimi Jedi”.

: Completa ”Episodio VIII – Gli ultimi Jedi”. L’ascesa di Skywalker : Completa ”Episodio IX – L’ascesa di Skywalker”.

: Completa ”Episodio IX – L’ascesa di Skywalker”. Il Settore Arkanis : Completa tutti gli eventi su Geonosis e Tatooine.

: Completa tutti gli eventi su Geonosis e Tatooine. Javin Maggiore : Completa tutti gli eventi su Bespin, Crait e Hoth.

: Completa tutti gli eventi su Bespin, Crait e Hoth. Nuovi Territori : Completa tutti gli eventi su Cantonica, Yavin 4 e Ajan Kloss.

: Completa tutti gli eventi su Cantonica, Yavin 4 e Ajan Kloss. Labirinto di Rishi : Completa tutti gli eventi su Kamino.

: Completa tutti gli eventi su Kamino. L’Interno : Completa tutti gli eventi su Coruscant, Jakku e Takodana.

: Completa tutti gli eventi su Coruscant, Jakku e Takodana. Il Taglio : Completa tutti gli eventi su Kashyyyk e Kijimi.

: Completa tutti gli eventi su Kashyyyk e Kijimi. Settori Trailing: Completa tutti gli eventi su D’Qar, Naboo e Pasaana.

La seconda parte dei trofei di bronzo | Lego Star Wars: La Saga degli Skywalker, ecco la lista trofei!

Concludiamo le statuette di bronzo con la seconda metà:

Regioni Ignote : Completa tutti gli eventi su Ahch-To, Endor, Kef Bir e Exegol.

: Completa tutti gli eventi su Ahch-To, Endor, Kef Bir e Exegol. Distese Occidentali : Completa tutti gli eventi su Dagobah, Mustafar e Utapau.

: Completa tutti gli eventi su Dagobah, Mustafar e Utapau. ”Credi che tu sei un Jedi?” : Ottieni ”Vero Jedi” in almeno un livello.

: Ottieni ”Vero Jedi” in almeno un livello. ”Notevole, davvero notevole” : Completa tutte le ”Sfide di livello” in almeno un livello.

: Completa tutte le ”Sfide di livello” in almeno un livello. ”Una preziosa aggiunta alla collezione” : Raccogli tutti i Minikit in almeno un livello.

: Raccogli tutti i Minikit in almeno un livello. ”Un potere grezzo, indomito” : Potenzia completamente una classe di personaggi.

: Potenzia completamente una classe di personaggi. ”La ferraglia più veloce della galassia” : Completa tutte le corse nella Galassia.

: Completa tutte le corse nella Galassia. ”Fare o non fare. Non c’è provare” : Completa tutte le sfide della Galassia.

: Completa tutte le sfide della Galassia. ”È un lavoro da Jedi” : Usa trucchi mentali Jedi per far combattere 5 persone contemporaneamente nella Taverna.

: Usa trucchi mentali Jedi per far combattere 5 persone contemporaneamente nella Taverna. ”Non ne ho mai visto uno vero!” : Cavalca tutte le creature della Galassia.

: Cavalca tutte le creature della Galassia. ”Vi siete trovati una nave!” : Ottieni 17.000 gettoni.

: Ottieni 17.000 gettoni. ”Mandi gli equipaggi sui caccia” : Distruggi 100 caccia TIE.

: Distruggi 100 caccia TIE. ”Negoziati aggressivi” : Sconfiggi 3 nemici contemporaneamente con un’esplosione.

: Sconfiggi 3 nemici contemporaneamente con un’esplosione. ”Chi ti ha dato il permesso…?” : Rimuovi il casco di 50 nemici sparando.

: Rimuovi il casco di 50 nemici sparando. ”Non sei un po’ basso per un Assaltatore?” : Crea 25 travestimenti usando un personaggio Eroe.

: Crea 25 travestimenti usando un personaggio Eroe. ”Non piaci nemmeno a me!”: Raggiungi un moltiplicatore di punteggio di combattimento di 30.

I trofei d’argento | Lego Star Wars: La Saga degli Skywalker, ecco la lista trofei!

Proseguiamo con i trofei d’argento:

”Ora sono io il Maestro” : Ottieni ”Vero Jedi” in tutti i livelli.

: Ottieni ”Vero Jedi” in tutti i livelli. ”Altro non ti serve ormai” : Completa tutte le ”Sfide di livello”.

: Completa tutte le ”Sfide di livello”. ”Non preoccuparti del compenso” : Raccogli tutti i Minikit.

: Raccogli tutti i Minikit. ”Potere! Potere senza limiti!” : Potenzia completamente tutte le classi di personaggi.

: Potenzia completamente tutte le classi di personaggi. ”Che cosa hai fatto con quei piani?” : Raccogli tutte le schede dati.

: Raccogli tutte le schede dati. ”Salve a tutti!” : Colleziona tutti i personaggi.

: Colleziona tutti i personaggi. ”Solo un commercio nella galassia…” : Ottieni 10.000.000.000 gettoni.

: Ottieni 10.000.000.000 gettoni. ”Cosa volevi affibbiarci, eh?” : Completa tutte le missioni dei Jawa ”Droide difettoso” su Tatooine.

: Completa tutte le missioni dei Jawa ”Droide difettoso” su Tatooine. ”GONK!” : Completa tutte le missioni di scorta dei droidi Gonk.

: Completa tutte le missioni di scorta dei droidi Gonk. ”So far volare qualsiasi cosa”: Completa un livello di volo senza morire.

I trofei d’oro e il trofeo di platino | Lego Star Wars: La Saga degli Skywalker, ecco la lista trofei!

Ci avviamo verso la fine con le tre statuette d’oro:

”È vero… È tutto vero” : Completa La Saga Degli Skywalker.

: Completa La Saga Degli Skywalker. ”Potete sparare appena pronti” : Raccogli 1000 mattoncini Kyber.

: Raccogli 1000 mattoncini Kyber. ”Ci vediamo, ragazzo”: Completa tutti gli eventi nella Galassia.

Infine, scopriamo il nome del trofeo di platino di Lego Star Wars: La Saga degli Skywalker.

Tanto tempo fa, in una galassia lontana lontana….: Raccogli tutti i trofei.

Buon divertimento!

Termina qui la lista trofei completa di Lego Star Wars: La Saga degli Skywalker. Fateci sapere che cosa ne pensate del titolo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!