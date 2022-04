Kerbal Space Program 2: un dev diary ci introduce al viaggio interstellare

Tramite comunicato stampa, i ragazzi di Intercept Games hanno parlato, in un dev diary dedicato, dell’aggiunta del viaggio interstellare in Kerbal Space Program 2: scopriamo insieme tutti i dettagli

Annunciato nell’ormai lontano 2019, Kerbal Space Program 2 è il sequel diretto dell’omonimo primo capitolo (di cui vi abbiamo parlato in una recensione, che potete trovare cliccando qui!) che sarebbe dovuto uscire nel 2020, ma ha poi subito rinvii su rinvii e non ha ancora, a 2022 inoltrato, visto la luce. Il gioco si propone di essere una vera e propria realtà espansa del primo capitolo, riprendendone la base sandbox ed ampliandola, perfezionandola, all’ennesima potenza. Verranno infatti aggiunti nuovi metodi di propulsione, i moduli abitativi per la costruzione sulle superfici, le colonie orbitali e planetarie e una modalità multigiocatore. Fra le aggiunte, però, troveremo anche il viaggio interstellare.

Kerbal Space Program si è guadagnato da sempre la fama di essere molto realistico, dal punto di vista scientifico, per quanto concerne la rappresentazione della fisica del viaggio spaziale. Nel sequel di Kerbal Space Program, Intercept Games ha intenzione di approfondire ulteriormente questo aspetto, introducendo il viaggio interstellare, che permetterà ai giocatori di solcare la vastità dello spazio su una scala mai vista prima. Gli sviluppatori hanno anche divulgato un dev diary a tema, che trovate qua sotto.

Kerbal Space Program 2 e il viaggio interstellare: parla anche lo scrittore Paul Glister

Nel video, il team di sviluppo del sequel di Kerbal Space Program illustra i concetti e la filosofia a cui si ispira per comprendere e simulare il viaggio interstellare, con l’aiuto come “guest star” dello scrittore Paul Glister, autore di Centauri Dreams. Il video presenta anche alcuni dettagli sui nuovissimi sistemi di trasporto, sui vari motori e tanto altro.

Avete visto il dev diary di Kerbal Space Program 2 dedicato al viaggio interstellare? Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech!