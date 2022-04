Samsung: i premi dell’azienda nella classifica dei top qualità-prezzo

Dopo il riconoscimento della scorsa edizione, anche quest’anno Samsung si conferma top tra le industrie tech per rapporto qualità-prezzo secondo l’indagine dell’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF). Vediamo di seguito tutti i premi, e i prodotti che hanno permesso tutte queste medaglie d’oro

Per chi non ne fosse al corrente, l’Istituto Tedesco Qualità e Finanza (ITQF), è un istituto che conduce ricerche con l’obiettivo di rendere più trasparenti e competitivi i mercati. Ogni anno vengono valutate centinaia di imprese, prodotti e servizi per realizzare classifiche di diverso tipo con i più alti standard scientifici. Quest’anno Samsung, dopo le prestigiose vittorie dell’anno scorso dell’anno scorso, è stata premiata nella classifica dei migliori prodotti con rapporto qualità-prezzo, ottenendo la medaglia d’oro in ben 6 categorie.

Samsung top qualità-prezzo: ecco le categorie di premiazione

Per la precisione, Samsung è top in classifica nelle categorie TV, climatizzatori, grandi elettrodomestici, smartphone, notebook e orologi sportivi. Come affermato in un comunicato stampa ufficiale, “Il risultato di Samsung nella classifica Top Qualità-Prezzo 2022 (basata su un campione della popolazione italiana, ndr) conferma l’impegno dell’azienda, presente in Italia da oltre 30 anni, nell’offrire tecnologie innovative in grado di anticipare le necessità dei consumatori italiani, bisogni costantemente in evoluzione in questo momento storico”.

A confermare l’importanza e l’impegno nei settori delle Climate Solutions e delle Home Appliances, oltre al primo posto nelle categorie climatizzatori e grandi elettrodomestici, l’azienda è stata classificata in top della categoria anche per quanto riguarda gli aspirapolveri e le pompe di calore. Un’altra categoria in cui Samsung è stata inserita tra le migliori (legata a stretto contatto con l’elettronica di consumo come gli smartphone e i notebook) è quella degli auricolari.

