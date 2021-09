Recensione Xuan Yuan Sword 7: un fantasy cinese che non stupisce

Torna con un nuovo capitolo Xuan Yuan, serie basata sulla mitologia e sulla storia dell’antica Cina. Andiamo a scoprire Xuan Yuan Sword 7 in questa recensione

Ormai il genere dei souls like si è irradiato ben oltre l’occidente. Moltissimi titoli, anche recenti, stanno utilizzando questa formula per il proprio gameplay. Anche la storica serie cinese Xuan Yuan sembra voler puntare su questo paradigma. Nel nuovo, settimo capitolo in uscita, vengono infatti mescolate storia, mitologia e fantasy con un comparto ludico che omaggia il gameplay dei titoli FromSoftware. Andiamo a scoprire insieme il nuovo action rpg Xuan Yuan Sword 7 nella nostra recensione.

Passaggio tra dinastie

Il gioco è ambientato nell’antica Cina, nel periodo di passaggio tra la dinastia Han e Xin, avvenuto con la nuova reggenza dell’imperatore Wang Mang. Un giorno venne riportato alla luce dalla tomba del leggendario Marchese di Liu, un misterioso rotolo di bambù. Quest’ultimo fu prontamente portato dall’astrologo di corte a causa delle numerose leggende e superstizioni catastrofiche legate alla predizioni del rotolo stesso. La stessa notte, scoppiò un incendio nel villaggio dell’astrologo che causò morte e devastazione. Nell’incendio riuscì a salvarsi il nostro giovane protagonista, Taishi Zhao e la sua piccola sorellina. Parecchi anni dopo, Zhao è diventato un giovane guerriero cacciatore e si guadagna da vivere grazie alle donazioni dei cittadini che chiedono aiuto nel liberare i loro villaggi dai mostri.

La riscoperta del rotolo antico è legata a doppio filo con la natura fantasy del titolo. Nel tempo passato dal terribile incendio, la popolazione cinese (perlopiù contadina) ha dovuto subire oltre le conseguenze della povertà, anche la comparsa di terribili demoni, creature non morte e altri mostri nati da un’antichissima forza sovrannaturale. Lo scopo del protagonista, e di sua sorella, è quello di indagare questi fenomeni facendosi strada tra guerrieri imperiali, semplici contadini e creature fantastiche e pericolose.

Il titolo si muove dunque tra un contesto fantasy e uno più realistico e storico. La trama dà spazio anche ai più classici topoi della narrativa cinese: complotti, drama, politica e tenere storie d’amore. Andiamo ora a scoprire il resto del gioco in questa recensione di Xuan Yuan Sword 7.

Un po’ di souls like e la pillola va giù – Recensione Xuan Yuan Sword 7

Con il sesto, ma soprattutto con questo settimo capitolo, la serie ha deciso di virare verso un’approccio più dinamico e contemporaneo. Questo Xuan Yuan 7 è a tutti gli effetti un action rpg puro. Gli sviluppatori SoftStar hanno voluto giocare un po’ con l’impasto ludico inserendo, oltre alle solite dinamiche degli rpg, anche sezioni di vario tipo. Oltre al combattimento, all’esplorazione e alla gestione dei menu (inventario, abilità, ecc.) sono presenti nel gioco molte sezioni di interazione ambientale, come scalate, oppure enigmi ambientali e quick time event. Il core gameplay è comunque costituito dal combattimento.

Questo, di chiara ispirazione souls, si presenta sufficientemente variegato. Abbiamo attacchi semplici mescolati ad attacchi pesanti che possono dare esiti diversi a seconda della “stance” equipaggiata nell’apposito menù. Dalla stance del lupo a quella dell’orso, potremo andare a stunnare semplicemente i nemici o scatenare un attacco ad area potente. Nel combattimento non mancano le schivate, così come le parate e gli amati perry.

Importante è il contributo dato dai comprimari. Tramite la pressione dei tasti croce quadrato e triangolo potremo richiamare le diverse abilità, tanto della nostra sorellina Taishi Xiang, quanto della combattente Chu Hong. Nel menù è presente infine una voce chiamata Elysium, qui possiamo utilizzare l’alchimia costruendo e potenziando alcuni portali tramite il loot raccolto.

Teletrasporto e abominevoli creature – Recensione Xuan Yuan Sword 7

Bisogna ammetterlo, il level design di Xuan Yuan 7 non fa certamente gridare al miracolo. Le avventure di Taishi Zhao, ben lungi da come ha sostenuto qualcuno essere paragonabili alla serie The Witcher, si svolgono in mappe e livelli del tutto anonimi. La struttura è quella di un metroidvania e il design delle mappe è ristretto e lineare (un po’ alla Final Fantasy XIII). Al di là dell’impatto estetico con verdeggianti foreste, villaggi remoti e buie grotte, spesso si avverte la sensazione di claustrofobia e di perdita di orientamento. Sparse qua e là vi sono diverse stazioni dedicate al teletrasporto, che permettono di raggiungere altre mappe ad esempio se vogliamo affrontare qualche missione secondaria (come gli scacchi cinesi, veramente divertenti e sfidanti).

La progressione e il ritmo del gioco si divide in lunghe parti esplorative con qualche interazioni con i pg, interrotte da piccoli enigmi ambientali evitabili e combattimenti che sfociano presto in boss o mini boss. A proposito di boss, questi rappresentano forse la parte migliore del titolo. Sempre tutti diversi e mostruosi, ognuno con un diverso moveset faranno impegnare il giocatore in scontri lunghi, ma mai difficili fino in fondo. Il loro design richiama subito, a differenza dei mostri base, i classici boss della serie Souls. Ma passiamo all’aspetto tecnico.

Vivo la mia vita un quarto di poligono alla volta – Recensione Xuan Yuan Sword 7

Dal lato tecnico, non si notano particolari spunti innovativi. Il motore di gioco sembra provenire direttamente da due generazioni passate. Tralasciando il livello poligonale e la buona gestione dell’illuminazione, in generale si avverte che il livello produttivo non è da AAA. Altra nota non proprio esaltante, i volti dei personaggi sono inespressivi e non rendono giustizia alle tumultuose vicende interiori dei protagonisti.

L’insieme dato da un level design poco ispirato e la piattezza e il senso di già visto di molte ambientazioni rendono il gioco bello da giocare ma un po’ meno da guardare. Così come le animazioni di Taishi Zhao, a tratti scattose e a tratti lente. Buono il comparto sonoro invece, con musiche molto ispirate. Non è presente un adattamento italiano, il gioco presenta sottotitoli in inglese.

Tra antiche superstizioni e coraggiosi eroi

Per riassumere, il titolo cerca di distinguersi dagli altri action rpg volendo proporre un gameplay variegato. Tuttavia, le uniche note positive si trovano nel combat system di facile approccio, nelle boss fight altamente spettacolari e in qualche missione secondaria carina come gli scacchi. Al contrario vi sono moltissimi elementi che riguardano sia il gameplay che la progressione che non sono all’altezza. Per cominciare non è presente la corsa, il che rende l’esplorazione delle mappe spesso frustrante. Inoltre, le sezioni di gioco con quick time event spezzano l’immersione e rasentano il disastroso da come sono impiegate.

Vi sono inoltre, diverse tediose sezioni in cui il giocatore non deve far altro che far camminare in avanti il personaggio con la pressione dell’analogico. Tornando al combattimento, derivativo dalla serie souls, presenta un buono schema di comandi, anche se non riesce a restituire il giusto feedback con l’arma rendendo il tutto un po’ piatto. Tralasciando l’aspetto ruolistico, sufficiente e che permette di sviluppare un minimo il proprio personaggio, seguire le vicende dei due fratelli e scoprire la sorte dell’impero e dei suoi abitanti è forse l’unico motivo per giocare a Xuan Yuan 7. Se vi è piaciuta questa recensione di Xuan Yuan Sword 7, fatecelo sapere nei commenti.

