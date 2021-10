In questa guida dedicata a Far Cry 6 scopriremo dove è possibile trovare la polvere da sparo, uno degli elementi più utili del gioco

La polvere da sparo è uno degli elementi alla base del sistema di potenziamento delle armi presente in Far Cry 6, il nuovo capitolo della nota saga FPS di Ubisoft. La possibilità di sviluppare l’efficacia della propria artiglieria non è da sottovalutare: per rovesciare il regime di Anton Castillo c’è bisogno di tutta la potenza di fuoco su cui è possibile mettere le mani. La difficoltà con cui è reperibile questa risorsa è però direttamente proporzionata alla sua utilità. Tramite questa guida, vi spiegheremo come scoprire in quali zone di Yara, l’isola che funge da ambientazione per il gioco, è possibile trovare la preziosa polvere.

Far Cry 6: le novità del nuovo capitolo

L’ambientazione del nuovo captiolo del franchise di Ubisoft sono i Caraibi e, in particolare, l’immaginaria isola di Yara. Questa è governata da uno spietato dittatore noto a tutti come “El Presidente”. Nel pieno rispetto delle tradizioni della saga di Far Cry, il villain è un personaggio carismatico, destinato a essere ricordato ben più a lungo del protagonista. Questo nuovo nemico ha le sembianze del bravo attore Giancarlo Esposito, noto al grande pubblico per avere preso parte (quasi sempre con ruoli da antagonista) a serie TV e film di grande successo.

Il personaggio che il giocatore è chiamato a controllare è invece il giovane guerrigliero Dani Rojas, di cui è possibile selezionare il sesso. Rojas,per riuscire a spodestare il dittatore interpretato da Esposito, si lancia in una guerra senza esclusione di colpi in cui, per assicurarsi la vittoria, può contare su un numero elevato di armi. Come abbiamo detto in precedenza, per potenziarle ci sarà però bisogno di recuperare la polvere da sparo, andiamo quindi a scoprire in quali zone della mappa di Far Cry 6 è possibile reperirla.

Caccia al tesoro – Far Cry 6: come trovare la polvere da sparo

La polvere da sparo è quasi sempre contenuta nelle casse FND. Queste sono solitamente collocate all’interno dei posti di blocco e delle basi nemiche. Le casse contenenti il prezioso materiale sono di colore nero e sono segnate con il logo FND in bianco e rosso. Essendo queste molto molto simili a quelle che contengono le armi, è necessario stare attenti a non confonderle. Per distinguerle, è possibile osservare come vengono segnalate sulla mappa: i contenitori della polvere sono indicati da una icona forma di scatola bianca con un cerchio disegnato al suo interno; quelli che contengono le armi hanno una icona simile, ma con una pistola al posto del cerchio.

Passaparola – Far Cry 6: come trovare la polvere da sparo

In alcuni casi, il posizionamento esatto di queste casse è contenuto in delle note. Queste sono sparse all’interno della mappa e, per trovarle, è necessario esplorare a fondo l’isola di Yara. Alcuni dei luoghi in cui si nascondono i contenitori sono noti ad alcuni dei PNG con i quali è possibili interagire. In Far Cry 6, i personaggi in grado di rivelarci dove andare per ottenere la polvere da sparo sono di solito quelli che abitano le zone occupate dalle truppe di Castillo; per ottenere questa preziosa informazione è quindi importante assicurarsi di salvare il numero più alto possibile di prigionieri.

Viva la rivoluzione!

Armati di tutta la polvere da sparo su cui è possibile mettere le mani, i giocatori di Far Cry 6 possono finalmente lanciarsi all’assalto del regime di Anton Castillo. La guerra contro il dittatore può essere combattuta sia in solitaria che insieme ad altri tramite la modalità co-op. Il titolo presenta poi una funzione inedita per il franchise: la possibilità di giocare tramite la prospettiva in terza persona.

Far Cry 6 è stato lanciato sul mercato lo scorso 7 Ottobre ed è disponibile per PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia e Amazon Luna. Continuate a seguirci su tuttoteK per rimanere aggiornati su tutte le novità riguardanti i migliori titoli in uscita. Se invece siete interessati ad acquistare questo o un altro titolo, vi suggeriamo di dare un’occhiata al vasto catalogo di Instant Gaming.