Far Cry 6: come giocare in terza persona

La famiglia dei Castillo è tanto folle da parlare di sé in terza persona, ma come si fa a giocare senza una visuale soggettiva in Far Cry 6?

Non ci stupisce che vogliate sapere come giocare con una visuale in terza persona in Far Cry 6. Dopotutto, lo sparatutto di Ubisoft tanto serio e politico nella storia quanto assurdo in gadget deliranti e amigos fedeli ha rappresentato anche un’attesa prima volta per la storia della serie. La “ciccia”, in ciascun capitolo, consiste nella gestione di sopravvivenza e sparatorie in una visuale in soggettiva, con la quale abbiamo vissuto con i nostri occhi le sevizie a cui Pagan Min sottoponeva i suoi stessi soldati, tra un selfie e l’altro. Insomma, quel che succede quando Crysis e Grand Theft Auto si vogliono tanto, tanto bene.

Da FPS a TPS?

Parlare di quest’ultima (la visuale in terza persona di Far Cry 6) ci riporta alla mente come l’ultimogenito dello studio transalpino abbia rimescolato piacevolmente le carte in tavola. Sì, per la prima volta godiamo anche di una visuale alternativa, ma c’è un piccolo inghippo. La domanda che vi sorgerà spontanea (vedendo il cambio libero di visuale non solo in sparatutto come Serious Sam Collection, ma anche in Grand Theft Auto V, Fallout 4 e Red Dead Redemption 2) è: c’è un modo di impostarla anche qui? Stiamo per scoprirlo insieme, a patto che siate pronti a viaggiare un po’ per l’isola di Cub—Yara, Yara. Perché ci sbagliamo sempre?

Campi da guerriglia – Come giocare in terza persona a Far Cry 6

State cercando un modo per giocare in terza persona, ma in Far Cry 6 la domanda non è tanto “come” quanto “dove”. Abbiamo due notizie, una buona e una cattiva. Preferiamo partire dalla migliore. Ogniqualvolta metterete piede in uno dei campi da guerriglia e in altre location particolari, l’inquadratura abbandonerà il campo visivo del vostro avatar. Se Fortnite vi ha abituati a gestire così gli scontri a fuoco, dunque, potete anche gioire. Tuttavia, la buona notizia termina qui. Con un pizzico di perspicacia avrete già intuito cosa avviene una volta abbandonati i confini di queste zone speciali.

Scateniamo il Supremo! – Come giocare in terza persona a Far Cry 6

Al di fuori delle aree designate, purtroppo la visuale tornerà rigorosamente in prima persona. Per il resto, potrete godere di una visuale impersonale durante le scenette, e questo rappresenta un primato per la saga (se ricordate quanto abbiamo detto di Pagan Min). La cosa, però, finisce lì. In realtà c’è un altro frangente in cui la telecamera passerà in terza persona, ed è (comprensibilmente) quando userete le vostre abilità con il Supremo. Dani causa enormi danni quando attiva l’arma speciale contenuta nel suo zainetto, e trattandosi… beh, di uno zaino, comprendiamo la scelta di mostrarlo in azione. Per il resto, vedrete sempre tutto esclusivamente con i vostri occhi.

Quindi, normalmente, si può giocare in terza persona?

No, non c’è modo di farlo al di là delle aree espressamente designate a questa visuale. Naturalmente, una patch futura (o una mod su PC, si sa come vanno queste cose) potrebbe cambiare questa scelta di game design, ma al momento la visuale in soggettiva è tutto ciò che avrete. Le cutscene in terza persona migliorano enormemente il ritmo della narrazione, e vista l’alta presenza di elementi estetici per personalizzare Dani i campi di guerriglia permettono di mettere il tutto in mostra. Chiaramente, c’è anche la componente del co-op per potersi complimentare gli uni con gli altri per quel berretto nuovo.

Ora sta a voi dirci la vostra: la nostra guida su come giocare a Far Cry 6 in terza persona, o se non altro la nostra conferma, vi è servita? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.