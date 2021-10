Far Cry 6 è un’esperienza godibile in single player, ma non per questo non può essere divertente in compagnia, ecco quindi che vi spieghiamo come giocare online con gli amici

I recenti episodi della saga FPS open world di Ubisoft hanno visto l’introduzione di una cooperativa online, e non stupisce pertanto che il multiplayer ritorni anche in Far Cry 6, di cui costituisce una parte importante dell’esperienza. Yara, l’ambientazione del gioco, è una bellissima isola ricca di cose da fare, e offre la possibilità di annientare il regime oppressivo di Anton Castillo anche in compagnia di un amico. Ed ecco perché, dunque, vogliamo mostrarvi, in questa guida, come giocare online con gli amici a Far Cry 6.

Insieme è meglio

In pratica l’intero gioco può essere affrontato in compagnia di un amico, ma si può anche giocare assieme a sconosciuti, senza alcun tipo di problema, grazie ad un sistema che prevede il drop in ed il drop out in qualsiasi momento, così da giocare le missioni secondarie, le spedizioni e molto altro ancora. Ovviamente non tutte le funzionalità sono disponibili sin dal principio dell’avventura, pertanto vi spieghiamo noi come accedere alla possibilità di giocare online con gli amici in Far Cry 6.

Come sbloccare la co-op multiplayer – Far Cry 6: come giocare online con gli amici

Il multiplayer non è abilitato all’inizio del gioco, con la missione introduttiva che dovrà quindi essere giocata in solitaria. La possibilità di unire le proprie forze con un altro giocatore si sbloccherà dopo aver completato la missione “Du or Die” su Isla Santuario. La quest sarà affrontabile nel corso delle prime ore, e dopo averla portata a termine, Juan sarà ricompensato con un lanciafiamme ed il primo zaino Supremo. In seguito, tramite una notifica, verremo avvisati dello sblocco della cooperativa.

Come invitare e giocare con gli amici – Far Cry 6: come giocare online con gli amici

Una volta che la co-op sarà disponibile, avremo la possibilità di invitare gli amici, oppure abbinarci a giocatori casuali, il tutto tramite il menu. Sarà sufficiente mettere in pausa il gioco e selezionare l’icona corrispondente, che troverete nell’angolo superiore destro dello schermo. Da qui dovrete selezionare “Gioca con un amico” per invitare qualcuno della propria lista contatti. “Cerca un compagno”, invece, servirà per reclutare un player casuale, mentre “Diventa un compagno” ci permetterà di unirci ad una partita altrui.

Intero gioco e crossplay – Far Cry 6: come giocare online con gli amici

L’intera campagna di gioco può essere affrontata in cooperativa una volta sbloccata la funzione. Una volta affrontato l’incipit in solitaria di Far Cry 6 potremo giocare in compagnia con gli amici online in qualunque momento. Questo comprende le missioni principali, i contenuti secondari e tutto il resto. Sfortunatamente il crossplay tra piattaforme non è abilitato nell’ultimo titolo Ubisoft, pertanto i giocatori PS4 potranno giocare solo con gli utenti PS5, mentre quelli Xbox One solo con i possessori di Xbox Series X/S. Insomma, non sarà possibile unire le forze con player provenienti da altri sistemi.

L’unione fa la forza

Al di là di queste limitazioni legate al crossplay, non si può che essere contenti della possibilità di godersi l’intera esperienza di Far Cry 6 in compagnia di altri giocatori. Così come quella di dare la mano agli altri. Il quantitativo di attività proposte dal titolo Ubisoft è sicuramente importante, quindi preparatevi a trascorrere un corposo quantitativo di ore su Yara.

Prima di salutarvi, e rinnovarvi l’invito a rimanere in compagnia di tuttoteK, vi ricordiamo che il gioco è disponibile per PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Google Stadia e Amazon Luna e vi invitiamo a farci sapere se questa guida su come giocare a Far Cry 6 online con gli amici vi è stata utile o meno. Se poi volete acquistare il gioco a prezzo scontato, il consiglio è quello di dare uno sguardo anche su Instant Gaming.