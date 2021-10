Wonka, svelato su twitter il look del protagonista

Timothée Chalamet, nuovo Willy Wonka, svela su twitter il look del protagonista del prequel de La Fabbrica di cioccolato

Ci vorrà ancora il 2023 perché il film Wonka, prequel de La Fabbrica di Cioccolato, esca. Eppure ne sappiamo già qualcosa. Il film sarà il prequel di Willy Wonka e la fabbrica di cioccolato (1971), diretto da Mel Stuart, con protagonista Gene Wilder, di cui è stato fatto un remake nel 2005, La Fabbrica di cioccolato, diretto da Tim Burton, con Johnny Depp a interpretare lo strambo protagonista.

La trama

Si tratta, ovviamente di un prequel “apocrifo“, cioè non scritto da Roald Dahl (autore del romanzo al quale sono ispirati i precedenti film), incentrato sul fondatore della mitica Fabbrica di Cioccolato. La pellicola è diretta da Paul King e mostrerà come Willy sia diventato il proprietario della rinomata Fabbrica. Il film ripercorrerà la giovinezza di Willy, la cui vita era stata sino a ora un mistero (solo nel film di Burton del 2005 si vedono dei piccoli flashback del piccolo Willy).

Viene raccontata la sua infanzia e come un semplice ragazzo sia riuscito a diventare il possessore di un’azienda di dolciumi nota in tutto il mondo, ma soprattutto come o, meglio, dove Willy Wonka abbia incontrato per la prima volta i fidati Oompa-Loompas.

Il protagonista e il suo look

Stavolta ad interpretare lo strampalato proprietario della fabbrica più golosa del mondo, avremo il talentuosissimo e giovanissimo Timothée Chalamet (da poco visto in Dune nei panni del protagonista Paul Atreides), che ha condiviso su Twitter, la prima immagine in abito di scena, nel film che lo vede protagonista. Ovviamente è stato prontamente ritwittato dalla Warner. Sembra che il look ricalchi perfettamente quello dei suoi predecessori: è colorato, vagamente retrò ed è completo del tipico cappello a cilindro di Willy Wonka.

Le riprese di Wonka sono in corso a Londra. La Warner ha descritto il film come un “vivace, mitico inizio dell’immaginifico giovane inventore prima di diventare l’estremamente attraente Mozart del cioccolato”.

