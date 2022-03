WebSite X5 2022.1: tre importanti novità

Incomedia ha presentato tre importanti novità relative alla nuova versione 2022.1 di WebSite X5, il software in grado di progettare siti web

Più di un anno fa vi avevamo presentato WebSite X5 in tutta la sua struttura. Da allora Incomedia ha continuato il suo sviluppo, introducendo dei miglioramenti che andavano dall’ecommerce fino a un servizio di hosting personale per mandare online il proprio sito. Con la versione 2022.1, la prima per questo nuovo anno, vengono introdotti il portfolio, il pagamento a rate e l’integrazione con Google Analytics 4. Andiamo a vedere tutte queste novità nel dettaglio.

Realizzare un portfolio online può essere vantaggioso per molti aspetti. Un freelancer ad esempio può sfruttarlo per mostrare i propri lavori ad alcuni potenziali clienti. Se invece siete un professionista o uno studente in cerca di lavoro, quest’ultimo servirà a mostrare le proprie potenzialità e convincere le varie aziende nel contattarvi. Realizzarlo sarà alquanto facile, inserendo un’immagine, un titolo e una descrizione per realizzare delle card di presentazione.

Se invece siete dei commercianti, potrete aumentare ancora di più le vostre modalità di pagamento grazie all’integrazione con il servizio Buy Now Pay Later di PayPal. Questo servizio dà la possibilità ai clienti di poter pagare in 3 o 4 rate, stabilite da PayPal in base al Paese. In questo modo loro non avranno interessi aggiunti e i venditori riceveranno direttamente il pagamento intero mentre PayPal si farà carico della rateizzazione.

Ultima, ma non certo meno importante, è l’integrazione con Google Analytics 4. Si tratta della nuova versione del noto servizio di monitoraggio e analisi di Google. Rispetto al ben più noto e ancora ampiamente utilizzato Universal Analytics, propone una grafica e un sistema di funzionamento completamente diverso: l’approccio, infatti, è centrato sulla rilevazioni delle interazioni e dei comportamenti degli utenti, più che sugli utenti stessi.

Oltre a queste novità, è stato potenziato l'inserimento del video nella pagina di ingresso e aggiunto un campo di ricerca per trovare subito gli Oggetti che si vuole inserire nelle pagine.