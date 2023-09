Scopriamo insieme, in questa guida dedicata, la lista trofei completa di EA Sports FC 24, il venturo nuovo videogioco dedicato alla simulazione sportiva di Electronic Arts: che futuro avrà EA dopo FIFA?

Il divorzio fra la Federazione Internazionale del Calcio ed Electronic Arts è effettiva ormai da tempo e la casa di sviluppo di videogiochi non ha più il diritto legale di utilizzare “FIFA” come titolo per la sua simulazione calcistica. Un’era che finisce per un’altra che, invece, deve iniziare. Il 29 settembre arriverà su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S e Nintendo Switch EA Sports FC 24, quello che è effettivamente FIFA 24, perché sviluppato da EA, ma senza il nome. Insomma, un erede spirituale, se così lo vogliamo intendere, anche se l’appropriazione di questo epiteto è un po’ improprio. Lasciamo da parte le minuzie tecniche ed addentriamoci nell’argomento di questo articolo: è uscita la lista trofei!

Prima di iniziare

La lista trofei completa di EA Sports FC 24 consta di 41 statuette totali, di cui 26 di bronzo, 10 d’argento, 4 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Considerando la natura meramente competitiva del titolo, per questa volta saltiamo le premesse inerenti alla possibilità di spoiler in questo articolo. Vi ricordiamo, comunque, che le descrizioni dei trofei sono esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo | EA Sports FC 24: svelata la lista trofei completa!

Iniziamo la guida con la prima metà delle statuette di bronzo:

N° 1 di Volta : Raggiungi un TOT di 90 con il tuo avatar in Volta Football.

: Raggiungi un TOT di 90 con il tuo avatar in Volta Football. Gioco di squadra : Vinci una partita Rose Volta insieme a 3 amici.

: Vinci una partita Rose Volta insieme a 3 amici. L’ora dello shopping : Acquista un oggetto nel negozio Volta utilizzando i crediti Volta.

: Acquista un oggetto nel negozio Volta utilizzando i crediti Volta. Asso delle palle inattive : Segna un gol su calcio di punizione.

: Segna un gol su calcio di punizione. Intuito e freddezza : Vinci una sfida ai calci di rigore senza sbagliarne nemmeno uno.

: Vinci una sfida ai calci di rigore senza sbagliarne nemmeno uno. Tiro potente : Segna un gol sfruttando la meccanica del tiro potente.

: Segna un gol sfruttando la meccanica del tiro potente. Fatevi sotto : Gioca/vinci una partita con le impostazioni competitive attive in qualsiasi modalità offline.

: Gioca/vinci una partita con le impostazioni competitive attive in qualsiasi modalità offline. Mira chirurgica : Effettua 25 passaggi precisi.

: Effettua 25 passaggi precisi. A bersaglio : Segna un gol con l’aiuto tiro impostato su “Precisione”.

: Segna un gol con l’aiuto tiro impostato su “Precisione”. Completista Sfide Creazione Rosa : Completa 10 Sfide Creazione Rosa in Football Ultimate Team.

: Completa 10 Sfide Creazione Rosa in Football Ultimate Team. L’alchimista : Crea una rosa con 33 punti intesa in Football Ultimate Team. Esclusi giocatori sperimentali e SCR.

: Crea una rosa con 33 punti intesa in Football Ultimate Team. Esclusi giocatori sperimentali e SCR. Lascia fare a me : Crea la tua tattica personalizzata in Football Ultimate Team.

: Crea la tua tattica personalizzata in Football Ultimate Team. A lezione di difesa: Mantieni la rete inviolata in 10 partite in modalità Squad Battles UT.

La seconda parte dei trofei di bronzo | EA Sports FC 24: svelata la lista trofei completa!

Concludiamo le statuette di bronzo con la seconda metà:

Solo un momento! : Completa un Momento in Football Ultimate Team.

: Completa un Momento in Football Ultimate Team. L’unione fa la forza! : Gioca una partita in UT con una rosa composta da giocatori dei campionati maschili e femminili.

: Gioca una partita in UT con una rosa composta da giocatori dei campionati maschili e femminili. Nuovo livello! : Completa un livello Evoluzione in UT e ottieni i potenziamenti.

: Completa un livello Evoluzione in UT e ottieni i potenziamenti. Il grande salto : Conquista la promozione in Campionato Club con il tuo club.

: Conquista la promozione in Campionato Club con il tuo club. È solo l’inizio : Vinci la tua prima partita Campionato Club.

: Vinci la tua prima partita Campionato Club. Sulla buona strada : Vinci la tua prima partita playoff Club.

: Vinci la tua prima partita playoff Club. Esame superato : Ricevi la valutazione A in una prova abilità Club.

: Ricevi la valutazione A in una prova abilità Club. Consigli preziosi : Segui i consigli per la squadra del tuo agente due volte nella stessa Carriera giocatore.

: Segui i consigli per la squadra del tuo agente due volte nella stessa Carriera giocatore. Icona di stil e: Applica una protezione volto e un tatuaggio dal menu personalizz. avatar nella Carriera giocatore.

e: Applica una protezione volto e un tatuaggio dal menu personalizz. avatar nella Carriera giocatore. Asso nella manica : Scendi in campo e segna 1 gol nella Carriera tecnico mentre assisti a un match con visuale tattica.

: Scendi in campo e segna 1 gol nella Carriera tecnico mentre assisti a un match con visuale tattica. Fai i compiti : Leggi un rapporto pre-partita, completa 1 allenamento e partecipa a 1 conferenza stampa pre-partita.

: Leggi un rapporto pre-partita, completa 1 allenamento e partecipa a 1 conferenza stampa pre-partita. Dammi il cinque : Gioca 5 partite testa a testa con degli amici in modalità Calcio d’inizio.

: Gioca 5 partite testa a testa con degli amici in modalità Calcio d’inizio. Calcio senza frontiere: Gioca una partita con le nazionali femminili.

I trofei d’argento | EA Sports FC 24: svelata la lista trofei completa!

Proseguiamo con i trofei d’argento

La strada verso il successo : Raggiungi il livello 7 in una stagione in Volta Football o in Club.

: Raggiungi il livello 7 in una stagione in Volta Football o in Club. Stili di gioco+ : Segna un gol con uno stile di gioco+ attivo.

: Segna un gol con uno stile di gioco+ attivo. Esordio tra i grandi : Ottieni abbastanza punti qualificazione UT Champions per accedere ai Playoff UT Champions.

: Ottieni abbastanza punti qualificazione UT Champions per accedere ai Playoff UT Champions. Esperienza da vendere : Raggiungi il traguardo 3 in una stagione Division Rivals UT.

: Raggiungi il traguardo 3 in una stagione Division Rivals UT. L’evoluzione della specie : Completa un’Evoluzione e ottieni i potenziamenti in UT.

: Completa un’Evoluzione e ottieni i potenziamenti in UT. Capolinea : Raggiungi l’ultimo livello nei progressi obiettivi stagionali in una stagione qualsiasi di UT 24.

: Raggiungi l’ultimo livello nei progressi obiettivi stagionali in una stagione qualsiasi di UT 24. Campeones : Arriva al primo posto nella classifica dei playoff Club.

: Arriva al primo posto nella classifica dei playoff Club. In cima alla piramide : Raggiungi la Divisione Elite con il tuo club nella Stagione Campionato Club.

: Raggiungi la Divisione Elite con il tuo club nella Stagione Campionato Club. Ego smisurato : Sviluppa una caratteristica personalità dominante oltre il 75%.

: Sviluppa una caratteristica personalità dominante oltre il 75%. Ragazze vincenti: Vinci la finale della UEFA Women’s Champions League.

I trofei d’oro e il trofeo di platino | EA Sports FC 24: svelata la lista trofei completa!

Ci avviciniamo alla fine con le quattro statuette d’oro:

Guardaroba completo : Sblocca 50 oggetti di personalizzazione diversi.

: Sblocca 50 oggetti di personalizzazione diversi. Primatista : Taglia il traguardo delle 200 presenze con un giocatore in Football Ultimate Team.

: Taglia il traguardo delle 200 presenze con un giocatore in Football Ultimate Team. Generazione d’oro : Assumi un preparatore di livello esperto per ogni settore del tuo club.

: Assumi un preparatore di livello esperto per ogni settore del tuo club. Leggenda europea: Vinci la finale della UEFA Champions League.

Infine, scopriamo il titolo del trofeo di platino di EA Sports FC 24!

Collezionista di trofei: Sblocca tutti gli altri trofei (esclusi i trofei dei contenuti aggiuntivi).

Buon divertimento!

Termina qui la lista trofei completa di EA Sports FC 24. Fateci sapere se acquisterete il titolo di Electronic Arts qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!