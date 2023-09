GIGABYTE presenta le sue due nuovissime ed eleganti schede madri bianche

GIGABYTE Technology ha annunciato con orgoglio le sue due nuove schede madri bianche Z790 AORUS PRO X e B760M AORUS ELITE X AX

GIGABYTE Technology, un leader mondiale nella produzione di schede madri, schede grafiche e soluzioni hardware all’avanguardia, ha annunciato con orgoglio i suoi nuovi prodotti: la Z790 AORUS PRO X e la B760M AORUS ELITE X AX. Queste schede madri sono state create con estrema attenzione; non solo per sfruttare al massimo le prestazioni dei nuovi processori Intel di ultima generazione, ma anche per supportare incredibili velocità DDR5-8266 e oltre.

La caratteristica distintiva di queste schede madri è il loro elegante design completamente bianco; questo include il PCB con l’ultima maschera di saldatura abbinata al colore e suggestivi effetti di illuminazione. Inoltre, il nuovo UC BIOS presenta una versione in bianco, completamente ridisegnata per offrire un’esperienza utente migliorata e un’interfaccia operativa intuitiva con un’estetica gradevole.

L’UC BIOS offre funzionalità come Quick Access per un accesso rapido e nove slot di opzioni personalizzabili per semplificare l’uso della modalità Easy Mode. Insieme all’antenna bianca di design, è ora più facile che mai creare una configurazione dal forte impatto visivo in stile bianco.

Dettagli sulle nuove schede madri bianche di GIGABYTE

Queste schede madri presentano anche l’innovativo Sensor Panel Link, progettato su misura per i case di tendenza con schermi integrati. Questo pannello offre una soluzione senza cavi per visualizzare statistiche cruciali del sistema o personalizzare il display con animazioni, calendari, orari e altro ancora. È possibile esplorare diverse skin ufficiali di informazioni sul sistema create appositamente. Inoltre, le schede includono le rivoluzionarie funzionalità M.2 EZ-Latch Click e M.2 EZ-Latch Plus, che semplificano l’installazione degli SSD M.2.

Oltre all’aspetto estetico, queste schede madri ridefiniscono gli standard delle prestazioni. Con un design completamente bianco molto ambito nella comunità dei videogiocatori, offrono prestazioni DDR5 straordinarie. Con il supporto per DDR5 XMP-8266 o superiori; DDR5 XMP Auto Booster consente di spingere facilmente le DDR5-5600 nativamente fino a una sorprendente velocità di 6000 con un solo click. Queste schede madri uniscono un design accattivante a funzionalità eccezionali.

