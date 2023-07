EA Sports FC 24: svelata la data d’uscita!

Electronic Arts ha finalmente svelato la data d’uscita e tutte le edizioni disponibili al lancio di EA Sports FC 24: scopriamo insieme quando potremo mettere mano all’erede di FIFA

La bagarre legale fra la FIFA ed Electronic Arts si è risolta con un divorzio che ha portato a far morire, perlomeno con il nome con cui l’abbiamo conosciuta finora, la simulazione calcistica per eccellenza in ambito videoludico. Insomma, un paragrafo per dire che sì: FIFA sviluppato da Electronic Arts non esiste più. Al suo posto, l’azienda aveva annunciato tempo fa EA Sports FC 24, che poi concettualmente sarebbe FIFA 24 sotto altro nome, ma a noi videogiocatori poco importa: ricordatevi sempre che la competizione, in ambito di sviluppo di videogiochi, non può che farci bene. E proprio in questi minuti, finalmente, EA ne ha svelato l’uscita.

EA Sports FC 24: ecco la data d’uscita e il prezzo delle varie edizioni!

EA Sports FC 24 uscirà su PlayStation 5, Xbox Series X | S, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch e PC (Steam, Epic Games Store) il prossimo 29 settembre. Questo stando a quanto divulgato tramite i canali social ufficiali del gioco, come potete anche vedere nel tweet qua sopra. Electronic Arts ha anche svelato tutte le edizioni che saranno disponibili al lancio, compreso il prezzo. Inoltre, l’atleta in copertina sulla standard edition sarà Erling Haaland.

La Standard Edition su PlayStation, Xbox e PC costerà 69.99€, mentre la Ultimate Edition avrà un costo di 99.99€. Su Nintendo Switch, invece, sarà disponibile solo la Standard Edition ad un costo di 59.99€ e sarà anche la prima volta che un gioco di EA Sports su Switch girerà con Frostbite Engine. Chi preordina la Ultimate Edition ha accesso a sette giorni di Early Access e potrà dunque iniziare a giocare a partire dal 22 settembre.

Svelata dunque anche la data d’uscita di EA Sports FC 24 non ci resta che aspettare il 29 settembre prossimo per mettere mano a quello che sarà, ufficialmente, il futuro di FIFA. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin!