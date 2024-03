Tramite comunicato stampa, Eagle Pictures ha svelato tutte le novità in uscita home video di aprile 2024: scopriamo insieme tutti i dettagli in questo articolo dedicato

Si è concluso marzo, il mese degli Oscar (qui tutti i vincitori!) e di tutte le premiazioni annuali a cui potete pensare, e ci avviamo verso un anno decisamente ricco di uscite, in tanti media di intrattenimento. Prima di guardare troppo al futuro, però, ci fermiamo un secondo ad aprile per scoprire che cos’è che ci propone, in Home Video, la nostra Eagle Pictures. Poche uscite, ma decisamente interessanti. Vediamole!

The Beekeeper | Eagle Pictures: le uscite in Home Video di Aprile 2024!

A partire dal 10 aprile, “The Beekeeper” di David Ayer sarà disponibile in DVD, Blu-ray e 4K. Questo avvincente revenge movie vede protagonisti Jason Statham e Jeremy Irons, diretti dal regista di “Fury” e “Suicide Squad”. Il film racconta la spietata vendetta di un uomo la cui oscura storia come membro di una potente organizzazione segreta, i “Beekeepers”, lo trasforma in una minaccia nazionale.

Povere Creature! | Eagle Pictures: le uscite in Home Video di Aprile 2024!

Dal 18 aprile, potremo godere di “Povere Creature!” di Yorgos Lanthimos, in DVD e Blu-ray. Con un cast stellare tra cui Emma Stone, Mark Ruffalo, Willem Dafoe e Ramy Youssef, questo capolavoro racconta la straordinaria storia di Bella Baxter, riportata alla vita dal Dr. Godwin Baxter e desiderosa di emancipazione. E se desiederate saperne di più, qui trovate la nostra recensione completa!

Tutti tranne te | Eagle Pictures: le uscite in Home Video di Aprile 2024!

Sempre dal 18 aprile, arriverà “Tutti tranne te” di Will Gluck, una commedia romantica con Sydney Sweeney e Glen Powell, che fanno coppia perfetta fino a un imprevisto primo appuntamento. Decidono di fingere di essere una coppia a un matrimonio in Australia, ognuno con un motivo diverso.

One Life | Eagle Pictures: le uscite in Home Video di Aprile 2024!

Infine, il 24 aprile, “One Life” di James Hawes sarà disponibile in DVD e Blu-Ray. Con Anthony Hopkins come protagonista, il film racconta la vera storia di Sir Nicholas “Nicky” Winton, che ha salvato 669 bambini profughi prima della seconda guerra mondiale, e la sua riappacificazione con il passato grazie a un programma televisivo della BBC.

Buona visione!

E questo è quanto per le uscite in Home Video di Eagle Pictures per il mese di Marzo 2024. Fateci sapere che cosa ne pensate qua sotto nei commenti e restate sintonizzati con noi di tuttotek.it per tutte le news a tema cinema e serie TV!

