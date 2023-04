Dead Island 2: trucchi e consigli per affrontare al meglio il gioco

In questa guida potrete trovare tanti trucchi e consigli utili per affrontare al meglio Dead Island 2, il nuovo e tanto atteso titolo di Deep Silver

Sin da quando è stato annunciato per la prima volta i fan di Dead Island hanno aspettato con ansia l’uscita del sequel. Ora finalmente il nuovo gioco di Deep Silver è stato pubblicato ufficialmente e tantissimi giocatori hanno già iniziato a massacrare non morti in ogni parte del mondo.

Dare la caccia agli zombi non è una mansione troppo complicata, ma nonostante ciò tantissimi giocatori sono determinati a farlo sin dall’inizio nella maniera migliore possibile. Per aiutare queste persone abbiamo deciso quindi di scrivere questa guida, dove potrete trovare tanti trucchi e consigli utili per affrontare al meglio Dead Island 2.

Non trascurate le cure – Dead Island 2: trucchi e consigli

Per prima cosa vogliamo inaugurare la nostra lista di trucchi e consigli parlando di un elemento che i giocatori di Dead Island 2 tendono a trascurare: le cure. Nel gioco troverete spesso degli oggetti curativi in giro, ma per evitare di ritrovarvi in una brutta situazione noi vi consigliamo anche di crearli.

Quando vi trovate ad un banco da lavoro potrete infatti utilizzare alcuni materiali per fabbricare da soli tutti i medikit di cui avete bisogno. Per fortuna per creare questi strumenti avrete bisogno solamente di due adesivi, due tessuti e una sostanza chimica, quindi non finirete con lo sprecare troppe risorse.

Abbiate cura delle armi – Dead Island 2: trucchi e consigli

Durante le vostre partite di Dead Island 2 incapperete sicuramente in un quantitativo impressionante di armi diverse, ma solo alcune di esse saranno abbastanza forti da ritagliarsi un posto nel vostro arsenale.

Una volta trovata una buona arma di sicuro vorrete tenervela stretta e di conseguenza è importante utilizzare spesso il banco da lavoro per riparare tutti i vostri equipaggiamenti preferiti. In più da queste postazioni potrete anche potenziare i vostri strumenti di morte in tanti modi diversi, aggiungendo sia danno puro che danni elementali.

Scovate i progetti – Dead Island 2: trucchi e consigli

Potenziare le armi e creare oggetti è sicuramente un ottimo modo per migliorare le vostre chance di sopravvivenza, ma per farlo avrete bisogno dei giusti progetti. Questi rotoli blu solitamente si trovano nei pressi di alcuni banchi da lavoro e raccogliendoli potrete avere accesso a tanti miglioramenti che renderanno le vostre armi ancora più efficaci.

Per questo motivo è importante tenere gli occhi bene aperti e cercare di trovare il maggior numero possibile di progetti. Ricordate inoltre che molti progetti sono anche disponibili presso una gran numero di venditori e di conseguenza se volete trovarli tutti dovrete essere pronti a sborsare un po’ di denaro.

Padroneggiate gli elementi – Dead Island 2: trucchi e consigli

Come vi abbiamo già accennato nel precedente paragrafo, in Dead Island 2 è possibile infliggere un gran numero di danni elementali ai vostri avversari. Ad esempio potete utilizzare armi che infliggono danni elettrici o di fuoco per togliere di mezzo in fretta alcune tipologie di zombi.

Per tirare fuori il meglio dagli elementi però è fondamentale imparare a conoscere il modo in in cui interagiscono con l’ambiente. Esplorando Los Angeles potrete infatti imbattervi in pozze d’acqua, bombole d’ossigeno e tanti altri oggetti che se colpiti con il giusto elemento vi permetteranno di devastare facilmente grandi gruppi di infetti.

Sfruttate bene l’arsenale – Dead Island 2: trucchi e consigli

Una volta trovata un’arma con cui vi trovate bene di sicuro finirete con l’utilizzarla davvero molto, ma purtroppo questo è un grosso errore. Utilizzando sempre e solo un’arma infatti finirete col danneggiarla in fretta e oltretutto non potrete ottimizzare i danni in base alla situazione in cui vi trovate.

Per questo motivo vi suggeriamo di avere sempre a disposizione un gran numero di armi elementali diverse e alternarle molto spesso in base alla situazione in cui vi trovate. Inoltre è importante anche non trascurare tutti gli strumenti da lancio presenti nel gioco, dato che possono offrirvi grandi vantaggi sia offensivi che tattici.

Accumulate fusibili – Dead Island 2: trucchi e consigli

I fusibili sono degli oggetti molto utili che potrete utilizzare per aprire alcune porte che generalmente nascondono tesori e armi rare. Accedere a queste stanze è fondamentale per riuscire ad aumentare la vostra efficacia in combattimento ma purtroppo non sempre potrete accedervi. I fusibili infatti sono abbastanza rari e di sicuro vi capiterà spesso di restarne a corto nel momento del bisogno.

Per evitare di ritrovarvi in questa spiacevole situazione è importante quindi cercare di accumularne il più possibile. Fortunatamente ogni volta che visiterete il palazzo potrete trovare sempre due fusibili in vendita al negozio di Carlos per 1500$ ciascuno. Sicuramente il prezzo non è troppo abbordabile ma, se ne avete la possibilità, vi consigliamo di comprarne sempre almeno uno.

Cercate gli zombi con un nome – Dead Island 2: trucchi e consigli

Spesso esplorando vi imbatterete in casseforti o porte chiuse da una serratura con un nome specifico. Per aprirle ovviamente dovrete utilizzare una chiave con lo stesso nome, ma per trovarla dovrete andare a caccia di zombi. Nei dintorni di queste porte chiuse infatti è possibile trovare alcuni zombi specifici con il loro stesso nome e uccidendoli potrete trovare la vostra tanto agognata chiave. In genere in questi luoghi si nascondono tanti oggetti di valore e di conseguenza spesso è conveniente passare un po’ di tempo a cercare la rispettiva chiave.

Ricordate di difendervi – Dead Island 2: trucchi e consigli

A volte non sarete in grado di sconfiggere alcuni zombi da una distanza di sicurezza e in questi casi ovviamente dovrete pensare a difendervi. In Dead Island 2 è possibile schivare, deflettere oppure bloccare i colpi e di solito la scelta migliore è quella che si presta meglio al vostro stile di gioco.

Se però volete difendervi in una maniera più aggressiva potete puntare principalmente sullo sfruttare il calcio. Calciare gli zombi è un ottimo modo per allontanarli e annullare alcuni attacchi, ma in alcuni casi può diventare anche uno strumento offensivo da non sottovalutare. Nel gioco infatti sono presenti tante abilità che una volta attivate vi permetteranno di potenziare il calcio e renderlo capace di mettere in difficoltà anche gli infetti più pericolosi.

Completate le sfide – Dead Island 2: trucchi e consigli

In Dead Island 2 è presente un sistema di sfide che vi permette di ottenere miglioramenti molto utili raggiungendo determinati obiettivi. La maggior parte di queste challenge richiedono semplicemente di sterminare tanti zombi in modi diversi e di conseguenza finirete per completarle senza accorgervene, ma altre invece potrebbero richiedere un po’ di dedizione.

I miglioramenti offerti dalle sfide non sono affatto da sottovalutare e per questo quando possibile vi consigliamo di sperimentare con diverse armi e stili di gioco per cercare di completarne il maggior numero possibile.

Pronti a sopravvivere

Qui si conclude la nostra lista di trucchi e consigli per affrontare al meglio in Dead Island 2. Adesso di sicuro non avrete alcun problema a sopravvivere nella soleggiata città di Los Angeles. Il nostro articolo finisce qui ma, se siete interessati a saperne di più sul gioco, vi invitiamo a dare un’occhiata alle altre guide presenti qui sul nostro sito:

Dead Island 2 è disponibile ora per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare qualche gioco a un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante offerte presenti su Kinguin.