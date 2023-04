ChatGPT: finalmente di nuovo disponibile in Italia

Dopo il recente blocco in Italia di ChatGPT torna finalmente disponibile e fruibile dal nostro paese il noto assistente intelligente

Dopo che il Garante Privacy ha imposto delle restrizioni temporanee sul trattamento dei dati degli utenti residenti in Italia, OpenAI ha deciso di bloccare l’accesso a ChatGPT dal nostro Paese. Ciò ha portato molti utenti ad utilizzare servizi VPN per continuare ad utilizzare il chatbot basato sull’intelligenza artificiale. L’Autorità italiana ha avviato una serie di discussioni con i dirigenti di OpenAI, che hanno accettato di rispettare le condizioni stabilite dal Garante per consentire il ripristino di ChatGPT in Italia.

Come accedere nuovamente al servizio? | ChatGPT

Per accedere a ChatGPT, è sufficiente fare clic sul pulsante verde “I meet OpenAI’s age requirements” e si verrà indirizzati alla pagina principale del servizio di chatbot. Gli utenti che si sono già registrati su ChatGPT troveranno la cronologia delle conversazioni precedenti sulla sinistra della pagina. Come avrete sicuramente letto, esiste una modalità incognito di ChatGPT, che rispetta le indicazioni del Garante Privacy consentendo l’utilizzo del servizio senza che i dati forniti al chatbot vengano utilizzati per migliorare il modello di generazione. Per attivare questa modalità, è possibile cliccare sui puntini a destra del proprio nome utente, selezionare “Settings” e quindi cliccare su “Show” in corrispondenza dei “Data controls” per bloccare la cronologia delle conversazioni e impedire che i dati vengano riutilizzati da OpenAI.

Servizi come ChatGPT generano risposte leggendo la richiesta di un utente e quindi prevedendo le successive parole più probabili che potrebbero apparire in risposta. In alcuni casi, le parole successive più probabili potrebbero non essere quelle effettivamente più accurate. Per questo motivo, non dovresti fare affidamento sull’accuratezza fattuale dell’output dei nostri modelli.

Così è stato dichiarato direttamente da ChatGPT. Quindi è probabile che a seguito delle moltissime richieste si sia deciso di tagliare alla radice il problema del modello. Voi cosa ne pensate di queste novità? Fatecelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.