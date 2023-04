Dead Island 2: come guadagnare soldi velocemente

Carne in putrefazione, abiti strappati e portafogli integro: guadagnare soldi è importante in Dead Island 2, e vi spieghiamo come fare

Ora che avete silurato metà stipendio per saziare la vostra fame di 4K, pensereste che il denaro lasci il tempo che trova nel mondo post-apocalittico di Dead Island 2: ebbene, vi sbagliate, e perciò vi spiegheremo come guadagnare soldi nella California andata a male del gioco. Già, nemmeno gli zombi riescono a intaccare il capitalismo, come dimostrano i molti utilizzi del vil denaro. Potete spendere moolah per migliorare il vostro arsenale, ma la lista della spesa include anche risorse come i medikit e le scorte come le munizioni. Senza contare le chincaglierie per ritoccare statistiche, livello e abilità.

Buone notizie, ciurmaglia! Ci sono diversi modi per raggranellare dinero nella Los Angeles dei morti viventi (in inglese il gioco la chiama Hell-A, che in italiano renderebbe bene con LAtrina se proprio ci sentiamo buontemponi). Naturalmente, giocando alla campagna principale vi ritroverete anche con della pecunia in tasca, ma man mano che salite di livello scoprirete che il mondo a pezzi è pieno di pezzenti che coi loro prezzi pazzi faranno a pezzi il vostro borsellino. Se impedire che ciò accada è la vostra missione principale, siete arrivati nel posto giusto. Anche perché, nel gioco, dire che qualcosa “costa un occhio della testa” si può prendere alla lettera…

“Ed esploriamoLA, questa LA” – Come guadagnare soldi in Dead Island 2

Partiamo dal principio: per guadagnare soldi in Dead Island 2 (per quanto abbiamo come il sentore di incorrere nei vostri più lapidari “Ma va’?!”) occorre essere puntigliosi nella vostra esplorazione. Certo, Los Angeles non sarà proprio nella sua forma migliore, ma sebbene il gioco non sia proprio open-world in senso stretto c’è anche da dire che le aree da esplorare sono belle spaziose. Va anche da sé che molti edifici del gioco siano abbandonati, vuoi per la popolazione passata a miglior vita o per gli abitanti trapassati grazie a quelli menzionati poco fa. (Con gli zombi non si capisce mai.)

Pertanto, dovrebbe essere altrettanto scontato che non manchino nemmeno le opportunità di saccheggio. Infilatevi in qualsiasi stanza vi capiti a tiro, e depredate tutti gli scrigni in cui incappate. Molte aree in cui potete aspettarvi di trovare dei bigliettoni vi offriranno, manco a farlo apposta, delle banconote. Di tanto in tanto, specie con le casseforti, serve una chiave. E mentre ne cercate una, assicuratevi di spedire i denti di qualche morto vivente sull’asfalto. Potrebbero cadergli, oltre alle già citate fauci, anche qualche dollaro, insieme a barrette proteiche, energy drink e compagnia bella. Dopo un po’ gli zombi respawnano, quindi sapete come passare il tempo libero.

Mercatino dell’usato – Come guadagnare soldi in Dead Island 2

Un’altra opzione che avete è quella di vendere le armi e craftare le risorse. Potete farlo ogni volta che incappate in un Mercante. Le armi vi frutteranno numeri a quattro cifre come minimo, specie se si tratta di varianti rare o “superiori”. Inoltre, i mercanti saranno lieti di comprare anche le vostre scorte, come tessuti e filo. Naturalmente, essendo il gioco ambientato nella cara vecchia ‘Murica, non aspettatevi che quegli oggetti vi fruttino altrettanto! E man mano che il vostro livello di abilità aumenta, sbloccherete armi più potenti. Come potreste aver intuito, “più potenti” si traduce (anche) in “più remunerative”.

Siccome si trovano sia armi a distanza che equipaggiamento per il corpo a corpo ogniqualvolta si lotta con gli zombi (o anche esplorando le zone dove si trovano), vendere la merce in esubero non comporta gravi perdite. Inoltre, siamo onesti, a che serve tenervi stretti le armi di bassa lega? Per ricordo? Non vorrete diventare voi il ricordo, si spera. Potete trovare i commercianti perlopiù nelle aree prive di zombi, come ad esempio la casa di Emma o il Granchio Blu. Li potete riconoscere dalla relativa scritta in bianco che compare sulle loro teste quando vi ci avvicinate, ma visto che non vi imbatterete proprio sempre in questi simpaticoni vi conviene approfittarne quando capita!

Mix-and-match – Come guadagnare soldi in Dead Island 2

Prima del metodo finale, vorremmo precisare che non c’è un solo modo per riempirvi le tasche. Al contrario: potete scegliere quello che preferite, non ci sentiamo di dichiarare nessuno di questi “il migliore” per antonomasia. Mai come in questo momento vi consigliamo di sperimentarli tutti, magari ciclando tra loro le varie strategie. Potrebbe sembrarvi che ce ne stiamo lavando le mani, ma in realtà le cose non stanno esattamente così. Testandoli tutti, vi accorgerete che una mano (monca) lava l’altra, generando così una sorta di sinergia tra i singoli metodi. Sicuramente è già palese cosa intendiamo dire.

State aspettando che gli zombi respawnino? Andate a saccheggiare. Non c’è nulla da rubare? Cercate un mercante. Nel cercarlo trovate altri zombi? Date loro il benservito. Non ce ne sono più? Vendete quel che non vi serve. Ben presto vi ritroverete con più denaro di quanto non ve ne serva effettivamente. E, se state leggendo la guida a distanza di qualche mese, potreste anche fermarvi qui. Se invece, per qualsiasi motivo, neanche la reazione a catena tra i vari metodi vi basta più, e se la state leggendo poco tempo dopo la sua pubblicazione, proseguite oltre. Prima che arrivino le patch a guastarvi la festa, beninteso…

“C’è crisi, dovete rubbà!”

Su consiglio dei nostri legali non possiamo citare oltre il monologo di Teo Mammucari sulle truffe, ma ci sono dei… diversivi, se vogliamo, in fatto di arricchimento. Signore e signori, entriamo nella zona franca dei glitch, che renderà inevitabilmente datata la nostra guida alla prima patch. Quindi vedete di affrettarvi! Il bug in questione consente di duplicare le armi con le sessioni di co-op online e richiede di giocherellare con il file di salvataggio. Dopo averne fatto un backup, lasciate cadere a terra tutte le armi che volete e chiudete il gioco. A quel punto, rimpiazzate il nuovo file di salvataggio con quello vecchio.

Se avete fatto tutto come si deve, rientrando nel gioco vi ritroverete con tutte le armi originali in tasca, mentre i loro doppioni giacciono ancora a terra. Naturalmente avrete già intuito dove stiamo cercando di andare a (s)parare: rintracciate il primo mercante che vi capita a tiro e vendetegli le armi duplicate. Attenzione: dopo i dovuti test svolti in redazione, ci hanno segnalato un dettaglio da tenere a mente. Vendete le armi prima di raccogliere quelle vecchie. Il gioco, nel dubbio, è ora disponibile per PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X e Xbox Series S. Speriamo che il titolo sia pane per i vostri denti, e che non lo siate voi per gli zombi!

Ora sta a voi dirci la vostra: conoscete altri metodi? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttotek per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Kinguin.