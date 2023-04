In questa guida vi spiegheremo come fare per giocare in co-op insieme ad altri utenti nel nuovissimo Dead Island 2

Il momento è finalmente arrivato. Dopo una lunghissima attesa (ed uno sviluppo travagliato), il nuovo action/GDR a base di zombie, sviluppato da Dambuster Studios e pubblicato da Deep Silver, è finalmente disponibile. A distanza di ben 12 anni dall’uscita del capitolo originale, ora possiamo mettere finalmente le mani su questo sequel diretto e ricominciare ad affettare zombie da soli o in compagnia. Già perché, proprio come il suo predecessore, anche in Dead Island 2 sarà presente la co-op, ed in questa guida vi spiegheremo come giocare assieme ad altri utenti.

Prima il dovere e poi il piacere

Chi conosce la serie o ha avuto modo di giocare il titolo originale, può facilmente intuire come la modalità co-op giochi un ruolo fondamentale anche in Dead Island 2. Questa risulta essere così centrale ed importante nel gameplay del titolo da essere addirittura necessaria per ottenere il trofeo di platino. Attivarla tuttavia potrebbe non essere immediato come ci si aspetterebbe. Al giocatore sarà infatti richiesto di completare preventivamente alcune missioni principali legate alle main story, prima di poter finalmente fare squadra con altri utenti per le strade di Hell-A.

Una questione di quest – Dead Island 2: ecco come giocare in co-op

Come accennato in precedenza, per poter giocare in modalità co-op in Dead Island 2 sarà necessario completare le prime tre quest principali della campagna, le quali fungeranno peraltro anche da incipit e tutorial per il titolo. Nello specifico stiamo parlando di: “Il Volo Dei Dannati”, “Alla Disperata Ricerca Di Emma” e “Rissa Di Bel-Air”. Fatto ciò si attiverà la missione “Chiama La Cavalleria”, la prima che vi permetterà di attivare la cooperativa. Quanto tempo sarà necessario per completare questa prima parte di gioco dipenderà ovviamente da voi, ma indicativamente si può mettere in conto che il tutto dovrebbe richiedere all’incirca un’oretta di gioco, perciò se state pensando di organizzarvi con altri amici è bene mettere preventivamente in conto questa procedura.

Tre è il numero perfetto – Dead Island 2: ecco come giocare in co-op

Una volta attivata la quarta missione principale, già citata nel precedente paragrafo, potrete finalmente recarvi all’esterno della zona sicura. Qui avrete la possibilità di invitare altri giocatori a unirvi alla vostra partita per iniziare ad esplorare e sterminare mostri per le vie di Hell-A. Come prevedibile la co-op in Dead Island 2 permette di giocare solamente connessi online e non esiste alcuna modalità a schermo condiviso. Un altro fattore da tenere a mente riguarda il fatto che il multiplayer permette di formare squadre di solamente tre membri, e non i più comuni quattro del capitolo originale.

Chi trova un amico…

Come abbiamo visto, prima di giocare in co-op in Dead Island 2 richiederà ai giocatori di completare almeno un primo frammento di trama. Va detto però che, visto quanto il gameplay tiene conto di tale modalità, la cooperativa, nell’ultima fatica di Dambuster Studios, promette di essere un’esperienza davvero divertente ed in grado di regalare ore ed ore di divertimento a voi ed ai vostri amici, permettendovi di collaborate per progredire insieme nelle diverse missioni proposte dal gioco.

