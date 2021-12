Chorus: ecco la lista trofei completa dello shooter spaziale!

Vediamo insieme, in questa guida, la lista trofei completa di Chorus, l’ultima fatica targata Deep Silver e Fishlabs arrivato negli scorsi giorni su tutte le piattaforme principali

Sviluppato da Fishlabs e pubblicato da Deep Silver (etichetta Koch Media), Chorus è uno shooter fantaspaziale arrivato lo scorso 3 dicembre su PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X | S e Google Stadia. Annunciato più di un anno fa, nel corso di un catastrofico 2020 per quel che riguarda l’industria videoludica (e non solo), il titolo è uno sparatutto ambientato nello spazio piuttosto promettente dai trailer iniziali e che, stando alle prime recensioni della stampa, sembra aver confermato i buoni propositi degli sviluppatori. Sebbene non sia un titolo eccelso, dunque, Chorus è entrato nel cuore di chi lo ha giocato. E magari, se voleste completarlo al 100%, possiamo darvi una mano.

Prima di iniziare

La lista trofei completa di Chorus consta di 43 statuette totali, di cui 32 di bronzo, 6 d’argento, 4 d’oro e l’immancabile trofeo di platino. Prima di iniziare vi ricordiamo che, sebbene le descrizioni dei trofei siano esclusivamente quelle ufficiali date dagli sviluppatori, queste potrebbero comunque contenere spoiler di trama. Per questo motivo sconsigliamo di continuare la lettura a tutti coloro che non vogliono ricevere alcun tipo di anticipazione su Chorus. Detto questo, iniziamo!

La prima parte dei trofei di bronzo | Chorus: svelata la lista trofei completa!

Iniziamo la lista trofei con la prima parte delle statuette di bronzo:

Un’altra vita : Esplora l’Artok e trova una via d’uscita.

: Esplora l’Artok e trova una via d’uscita. Giù gli scudi : Ottieni un’arma laser.

: Ottieni un’arma laser. Casa sicura : Respingi le forze della Cerchia e difendi l’Enclave.

: Respingi le forze della Cerchia e difendi l’Enclave. Tornano i vecchi tempi : Riunisciti con il tuo vecchio amico Forsa.

: Riunisciti con il tuo vecchio amico Forsa. Arsenale completo : Ottieni il lanciamissili.

: Ottieni il lanciamissili. Vendetta : Vendica i caduti e conduci in salvo un convoglio di civili.

: Vendica i caduti e conduci in salvo un convoglio di civili. Paralisi : Ottieni il Rituale della Tempesta all’interno del Tempio di Amarok.

: Ottieni il Rituale della Tempesta all’interno del Tempio di Amarok. Stermina-Setta : Libera lo spazioporto di Maka.

: Libera lo spazioporto di Maka. Origine : Scopri di più sull’origine di Forsaken al laboratorio.

: Scopri di più sull’origine di Forsaken al laboratorio. Nell’occhio del ciclone : Disperdi la tempesta di fulmini intorno al cantiere di Trom e libera il cap. Aystan e le sue navi.

: Disperdi la tempesta di fulmini intorno al cantiere di Trom e libera il cap. Aystan e le sue navi. Primi passi : Recluta un ingegnere allo spazioporto di Rinak.

: Recluta un ingegnere allo spazioporto di Rinak. Il Vuoto cremisi : Distruggi una corazzata di classe Demone ed entra nel Vuoto dei Senzavolto.

: Distruggi una corazzata di classe Demone ed entra nel Vuoto dei Senzavolto. È ora di lanciarsi : Affronta la tua colpa e ottieni il Rituale della Stella.

: Affronta la tua colpa e ottieni il Rituale della Stella. Discepola : Cogli uno scorcio del passato e assisti al rituale del Profeta.

: Cogli uno scorcio del passato e assisti al rituale del Profeta. Alleanza inquieta: Incontra un alleato inaspettato e scappa insieme a lui.

La seconda parte dei trofei di bronzo | Chorus: svelata la lista trofei completa!

Terminiamo i trofei di bronzo con la seconda metà:

Fantasmi : Scopri di più sul passato segreto di Forsaken e dai una lezione a un ex mentore.

: Scopri di più sul passato segreto di Forsaken e dai una lezione a un ex mentore. Rappresaglia : Ferma la carneficina allo spazioporto di Silva e consegna l’Anziano Syrys alla giustizia.

: Ferma la carneficina allo spazioporto di Silva e consegna l’Anziano Syrys alla giustizia. Ascensione : Viaggia nel Varco che sta consumando Nimika Prime.

: Viaggia nel Varco che sta consumando Nimika Prime. Una mano d’aiuto : Completa 5 missioni secondarie.

: Completa 5 missioni secondarie. Implacabile : Vinci una gara.

: Vinci una gara. Voci dal passato : Trova 25 ricordi.

: Trova 25 ricordi. La grande distruttrice : Uccidi 75 nemici mentre controlli una nave di classe Spirito.

: Uccidi 75 nemici mentre controlli una nave di classe Spirito. Fenice : Usa un drone di riparazione quando hai meno del 10% di PS.

: Usa un drone di riparazione quando hai meno del 10% di PS. Fenomeno : Uccidi 3 nemici in un solo drift.

: Uccidi 3 nemici in un solo drift. Cacciatrice : Usa il Rituale della Caccia per balzare su un nemico e distruggerlo entro 5 secondi.

: Usa il Rituale della Caccia per balzare su un nemico e distruggerlo entro 5 secondi. Due piccioni : Usa il Rituale della Stella per speronare 2 nemici in una volta sola.

: Usa il Rituale della Stella per speronare 2 nemici in una volta sola. È stato un incidente : Distruggi 5 nemici paralizzandoli con il Rituale della Tempesta.

: Distruggi 5 nemici paralizzandoli con il Rituale della Tempesta. Crash test : Usa il Rituale del Controllo per far scontrare 2 navi l’una con l’altra.

: Usa il Rituale del Controllo per far scontrare 2 navi l’una con l’altra. Area irradiata : Uccidi 3 nemici con la nube di radiazioni di un missile di grado 3.

: Uccidi 3 nemici con la nube di radiazioni di un missile di grado 3. Demolizione controllata : Sconfiggi un nemico corazzato con una gatling.

: Sconfiggi un nemico corazzato con una gatling. Sovraccarica : Sovraccarica la tua barra d’energia usando l’arma laser di grado 3.

: Sovraccarica la tua barra d’energia usando l’arma laser di grado 3. Almeno ci hai provato: Muori in modalità di morte permanente.

I trofei d’argento | Chorus: svelata la lista trofei completa!

Continuiamo con i trofei d’argento:

Accordo di potenza : Scatena tutto il potenziale di Nara ottenendo tutti i Rituali.

: Scatena tutto il potenziale di Nara ottenendo tutti i Rituali. Maestria delle armi : Raggiungi la massima maestria nelle armi.

: Raggiungi la massima maestria nelle armi. Maestria dei Rituali : Raggiungi la massima maestria nei Rituali.

: Raggiungi la massima maestria nei Rituali. Maestria di combattimento : Raggiungi la massima maestria in combattimento.

: Raggiungi la massima maestria in combattimento. Viaggiatrice spaziale : Visita 50 aree.

: Visita 50 aree. Nata per il drift: Uccidi un totale di 50 nemici in drift.

I trofei d’oro e il trofeo di platino | Chorus: svelata la lista trofei completa!

Ci avviamo verso la fine con le quattro statuette d’oro:

La via per procedere : Sconfiggi il Sapiente e riconquista la porta di salto.

: Sconfiggi il Sapiente e riconquista la porta di salto. Il terrore senza nome : Distruggi l’entità Senzavolto all’interno del Varco di Amarok.

: Distruggi l’entità Senzavolto all’interno del Varco di Amarok. Sorgere insieme : Finisci il gioco.

: Finisci il gioco. Pietra di paragone: Completa 35 missioni secondarie.

Infine, scopriamo insieme il titolo del trofeo di platino di Chorus:

Semidea: Ottieni tutti i trofei.

Buon divertimento!

Termina qui la lista trofei completa di Chorus. Fateci sapere che cosa ne pensate del titolo di Deep Silver e Fishlabs qui sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!