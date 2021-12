Tom Holland: da Spiderman a Fred Astaire

T om Holland ormai conosciuto per i suoi ruoli nelle vesti di Spiderman, sarà anche protagonista di un film biografico del leggendario Fred Astaire

Tom Holland non si limita più ad essere solo Spiderman, ma presto verrà visto sui grandi schermi in un ruolo altrettante importante e da protagonista.

Su di un film biografico sul celebre Fred Astaire.

La data d’uscita di Spiderman: No Way Home, sta per avvicinarsi, e Tom Holland ci dimostra che non dorme di certo sugli allori, di fatti ha lui stesso confermato alla stampa che interpreterà il ruolo da protagonista per il film biografico su Fred Astaire, leggendario cantante, ballerino, e attore di tutti i tempi.

Questa idea era inizialmente parsa solo una battuta della produttrice Amy Pascal, che poi è divenuta realtà.

Tom Holland: da Spiderman al re della danza Fred Astaire

Fred Astaire è uno dei più grandi ballerini di tutti i tempi, se non IL più grande ballerino di tutti i tempi. Quindi si vocifera che per il 25enne Tom Holland non sia un ruolo facile da interpretare. Poichè Fred Astaire era dotato di grazia, eleganza, e di movimenti piuttosto flessibili e molleabili con il corpo.

Tuttavia Tom Holland somiglia molto ad Astaire, sia esteticamente, sia per la corporatura esile e sia per l’altezza. Anche se sarebbe un impresa difficile per chiunque. Ma sembra che il nostro Tom Holland non si sia affranto più di tanto dato che durante un’intervista con l’Associated Press, l’attore ha dichiarato testuali parole:

La sceneggiatura è arrivata una settimana fa e non l’ho ancora letta, non me l’hanno data. Amy Pascal mi ha chiamato su FaceTime prima, mentre ero in bagno – dice ridendo – E’ stata una bella conversazione… ma comunque interpreterò Fred Astaire.

In realtà Tom Holland ha tutte le carte in regole per interpretare il ruolo di Astaire. Avendo debuttato anche sui palcoscenici londinesi nel musical Billy Eliot di cui è stato anche qui protagonista nel West End dal 2008 al 2010.

E’ comunque sia un ruolo molto difficile, che farebbe tremare le ginocchia anche ad attori molto più esperti, ma Holland non demorde.

Versosimilmente, data la giovane età di Holland, la pellicola sarà incentrata sul periodo giovanile di Fred Astaire, quando si esibiva a Broadway assieme a sua sorella Adele.

Sicuramente tutti i fan dell’attore, (compresa la sottoscritta) sono tutti in fermento nel veder volteggiare sul palcoscenico Tom Holland, ma bisognerà aspettare. Nel frattempo però lo vedremo di nuovo sui grandi schermi dal 15 Dicembre nel ruolo di Spiderman: No Way Home, a destreggiarsi tra le ragnatele della città.

Ma se aspettare non è il vostro forte, potete sempre dare un’occhiata sulla piattaforma di Disney Plus, un sacco di nuove uscite sono in servo per voi.

Con film mozzafiato, strappalacrime, natalizi e per bambini, che aspettate? Collegatevi subito.

Cerchi nuovi film e nuove serie tv da vedere? Scopri il nuovo abbonamento a Disney+, la casa dello streaming di Disney, Marvel, Pixar, Star Wars, National Geographic e ora anche di Star. Abbonati ora a soli 8,99 euro al mese su questa pagina.