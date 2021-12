Syberia: The World Before, uscita per PC rinviata

Purtroppo portiamo brutte notizie per Syberia: The World Before, infatti è stato da poco annunciato che l’uscita per PC è rinviata

Dopo aver annunciato la data di uscita di Syberia: The World Before su PC all’inizio di questa settimana, Microids ha da poco annunciato che non uscirà più questo mese confermato che l’uscita per PC è rinviata. Il titolo era fissato con data di rilascio per il 10 dicembre mentre ora potremo buttarci in questa nuova avventura su PC solo nel primo trimestre del 2022. Per quanto riguarda le versioni console sono ancora previste per il 2022 senza una data di uscita ufficiale.

L’uscita rinviata di Syberia: The World Before è un duro colpo per i fan. In un aggiornamento su Twitter, lo sviluppatore ha affermato: “Ci impegniamo a rilasciare il miglior gioco possibile offrendo un’avventura immersiva che ti trasporterà e rimarrà fedele all’universo di Benoit Sokal. Al momento sembra necessario concederci un po’ più di tempo per finalizzare lo sviluppo nelle migliori condizioni”. Maggiori dettagli sulla data di uscita esatta insieme ad aggiornamenti regolari verranno forniti nei prossimi giorni.

Insieme alla pandemia di COVID-19, attualmente tornata in primo piano in tutto il mondo, non sarebbe strano che Microids avesse bisogno di più tempo per perfezionare l’esperienza, soprattutto considerando lo stato in cui Syberia 3 è stato lanciato ai tempi, con svariati problemi tecnici dovuti a uno sviluppo frettoloso. In quanto tale, il titolo è più ambizioso rispetto alle voci precedenti, con Kate Walker e una nuova protagonista in Dana Roze. Il giocatore si alterna essenzialmente tra Taiga nel 2004 e Vaghen nel 1937, risolvendo misteri ed enigmi. Rimanete sintonizzati per maggiori dettagli sulla data di uscita nei prossimi giorni e nel mentre vi suggeriamo di dare uno sguardo al trailer di lancio.

