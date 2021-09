Chorus: con un trailer svelata la data d’uscita!

Nelle scorse ore, Fishlabs e Deep Silver hanno svelato la data d’uscita di Chorus, lo shooter fantaspaziale annunciato lo scorso anno, con un nuovo trailer

Deep Silver è un’etichetta di Koch Media che ha pubblicato, nel corso del tempo, un gran numero di titoli interessanti. Molti di voi ricorderanno con amore/odio Dead Island, ad esempio, ma possiamo ricordare anche Ryse: Son of Rome, Metro Last Light e Metro Redux oppure, più recentemente, Shenmue III. Un titolo piuttosto promettente posto proprio sotto l’ala di Deep Silver e sviluppato da Flishlabs è Chorus, uno sparatutto ambientato nello spazio annunciato più di un anno fa di cui si è visto non tantissimo, ma decisamente abbastanza da renderlo piuttosto affascinante ed interessante.

Nei giorni scorsi, è stato proprio il publisher a lanciare qualche piccolo tease su presunte novità e, quindi, una data d’uscita per il titolo. Nelle scorse ore, attraverso un nuovo ed interessante trailer, è stato annunciato che Chorus sarà disponibile su PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One, PC e Google Stadia a partire dal prossimo 3 dicembre. Vi lasciamo il trailer proprio qua sotto, godetevelo.

Chorus: vediamo insieme il trailer che ne svela la data d’uscita!

Nel filmato divulgato vengono anche rilasciati dettagli sul sistema di combattimento e le meccaniche di progressione, con qualche accenno anche alla struttura di gioco e alle missioni principali e secondarie. A prima occhiata Chorus sembra essere un’esperienza piuttosto estesa nel tempo e nello spazio, con molte missioni di trama e attività opzionali che ci faranno scoprire molto di più sull’interessante mondo di gioco.

Avete visto il trailer con annuncio della data d'uscita di Chorus? Che cosa ne pensate? Siete incuriositi dal titolo?