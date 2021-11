In questo articolo dedicato a Battlefield 2042 vi indicheremo le migliori impostazioni da utilizzare per migliorare le performance del gioco su PC

Battlefield 2042, il nuovo titolo sviluppato da DICE e pubblicato da EA, è finalmente disponibile, e tantissimi fan della serie lo hanno acquistato per PC. Prima di poter giocare al meglio su computer però è molto importante trovare i giusti settaggi e questo procedimento non è semplicissimo per tutti. Per aiutarvi a configurare al meglio Battlefield 2042 abbiamo quindi deciso di scrivere questo articolo, dove vi indicheremo le migliori impostazioni da utilizzare per migliorare le performance su PC.

Controllate i requisiti

Prima di iniziare a parlare delle migliori impostazioni PC di Battlefield 2042 ci teniamo a soffermarci un attimo sui requisiti di sistema. Prima di procedere con l’acquisto del titolo infatti è consigliabile controllare di possedere almeno i requisiti minimi. Qui di seguito potrete trovare sia i requisiti minimi che quelli consigliati per giocare Battlefield 2042 su PC:

Requisiti minimi Windows 10 64 bit CPU Intel Core i5 6600K oppure AMD Ryzen 5 1600 RAM da 8 GB GPU Nvidia GeForce GTX 1050 Ti oppure AMD Radeon RX 560 Almeno 100 GB di spazio libero sull’HDD

Requisiti consigliati Windows 10 64 bit CPU Intel Core i7 4790 oppure AMD Ryzen 7 2700X Ram da 16 GB GPU Nvidia GeForce RTX 3060 oppure AMD Radeon RX 6600 XT Almeno 100 GB di spazio libero sull’HDD



Rapporto qualità/performance – Battlefield 2042: le migliori impostazioni per PC

I settaggi che vi indicheremo di seguito sono pensate per offrire un buon rapporto qualità/prestazioni e sono indicati per chi possiede un computer che si trova in una via di mezzo tra i requisiti minimi e quelli consigliati. Se possedete un PC che rispetta solamente i requisiti minimi di Battlefield 2042, allora di sicuro dovrete impostare al minimo tutte le impostazioni disponibili per riuscire ad ottenere delle buone prestazioni. Qui di seguito troverete i nostri settaggi consigliati per ottenere il miglior rapporto qualità performance:

Qualità Texture: Media

Media Filtro Texture: Medio

Medio Qualità illuminazione: Media (oppure bassa per ottenere performance migliori)

Media (oppure bassa per ottenere performance migliori) Qualità effetti: Media

Media Post Processing: Basso

Basso Qualità Mesh: Bassa

Bassa Qualità Terreno : Media

: Media Post Processing Anti-aliasing : Off

: Off Qualità fogliame: Media

Media Nvidia Reflex a bassa latenza: Attiva con Boost

Attiva con Boost VSynch: Off

Off FOV: 90

90 Motion Blur: Off

Ridurre lo stuttering – Battlefield 2042: le migliori impostazioni per PC

A prescindere dalla potenza del vostro PC, alcuni di voi potrebbero avere problemi di stuttering giocando a Battlefield 2042. Questo fastidioso problema è spesso causato da Windows, ma per fortuna in quel caso è facilmente risolvibile. Qui di seguito troverete il procedimento per rimuovere lo stuttering in caso sia causato dall’antivirus:

Cercate “ protezione dagli exploit ” nella barra di ricerca di Windows e cliccate sul primo risultato

” nella barra di ricerca di Windows e cliccate sul primo risultato Andate su “ Impostazioni programmi “

“ Cliccate su “ aggiunta del programma da personalizzare ” e poi selezionate “ scegli il percorso esatto “

” e poi selezionate “ “ Impostate il percorso di Battlefield 2042, selezionate il suo file .exe e cliccate su apri

e cliccate su apri Mettete la spunta sul primo “ eseguire l’override delle impostazioni di sistema “

“ Mettete l’interruttore su disattivato

Salvate le impostazioni e riavviate il PC

Se il vostro problema di stuttering era causato da Windows, allora questo procedimento dovrebbe risolvere il problema. In alternativa purtroppo non vi resta altro da fare che aspettare e sperare che DICE pubblichi una patch correttiva.

Questo è tutto

Qui si conclude la nostra guida sulle migliori impostazioni per la versione PC di Battlefield 2042. Speriamo che i settaggi che vi abbiamo consigliato siano riusciti a migliorare le performance del titolo e, in caso il vostro gioco soffra di stuttering, siate riusciti anche a risolvere questo fastidioso problema. Se però volete saperne di più sul gioco, allora vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante guide dedicate presenti qui sul nostro sito:

Battlefield 2042 è disponibile ora per PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X | S.