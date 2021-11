Celebrità che giocano d’azzardo

Le storie sul gioco d’azzardo di Michael Jordan sono diventate quasi una leggenda e alla pari delle sue gesta sportive. E non è il solo…

La maggior parte delle celebrità tende ad essere anche molto ricca e tale condizione spesso è associata a sfarzo e desiderio di ottenere di tutto anche l’impossibile. Se infatti Bezos ha deciso di sperimentare i primi viaggi turistici sulla luna, altre celebrità si sono orientate sul gioco d’azzardo. Campioni dello sport e attori infatti lo amano e in alcuni casi si sono dichiarati dipendenti. In riferimento a quanto sin qui premesso, ecco una breve carrellata delle più note celebrità che hanno ostentato la loro passione per il gioco d’azzardo

Il fenomenale Michael Jordan

Le storie sul gioco d’azzardo di Michael Jordan sono diventate quasi una leggenda e alla pari delle sue gesta sportive. Anche nel pieno del suo splendore cestistico il fenomenale asso della palla a spicchi ha dichiarato che non gioca solo nei casinò terrestri ma anche su quelli online ovviamente affermati come ad esempio nei casinò online Svizzera legali (potenza del franco) oltre che in quelli statunitensi. Durante le Olimpiadi di Barcellona del 1992, Michael Jordan era noto per stare sveglio fino alle 6 del mattino e giocare a poker con i suoi compagni di squadra e che non dormiva per più di un’ora ogni notte. Alcune persone hanno in tal senso affermato che Jordan ha perso milioni di dollari in una sola volta.

Il ricco Ben Affleck

Ben Affleck è una delle figure di attori tra i più ricchi e rinomati di Hollywood. Con una storia così lunga e di successo, Affleck ha ovviamente guadagnato molti soldi. Nell’anno 2001, è tuttavia stato costretto ad andare in un centro di riabilitazione per liberarsi della sua dipendenza dal gioco, dopo aver perso migliaia di dollari a poker. Ben Affleck amava infatti giocare a poker e blackjack ed era famoso per essere molto generoso con i suoi consigli per i dipendenti del casinò. Oggi in modo più responsabile (come dovrebbero fare tutti), il popolarissimo attore americano preferisce giocare da casa sua e lontano da occhi indiscreti sui casinò online.

Il famosissimo Charlie Sheen

Charlie Sheen, uno dei nomi più famosi del mondo dello spettacolo, e che è stato attivamente coinvolto nelle scommesse sportive. Se i resoconti dei media sono esatti, Sheen stava scommettendo al telefono mentre si recava in ospedale per la nascita di suo figlio con l’ex moglie Denise Richards. Secondo quanto riferito, dai suddetti giornalisti Charlie Sheen ha speso enormi quantità di denaro nel gioco d’azzardo. Da qui, l’idea di optare per i casinò online che diversamente garantiscono l’anonimato sia in termini di puntate effettuate che di combinazioni vincenti o perdenti. Questa condizione è infatti possibile grazie ad un impenetrabile tecnologia di crittografia che mette al sicuro i dati personali e finanziari dei giocatori online.