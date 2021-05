WebSite X5 2021.2: nuova versione incentrata sull’ecommerce

La nuova versione 2021.2 di WebSite X5 si concentra particolarmente sull’ecommerce. Andiamo a scoprire quali novità sono state apportate

Già all’inizio di quest’anno, la versione 2021.1 del software aveva portato importanti novità soprattutto a livello grafico, ma non solo. Oltre ad una nuova pagina di benvenuto e ad un’interfaccia grafica più pulita, erano state apportate delle modifiche anche ai vari template e allo stile riga e sono state introdotte anche le anteprime del progetto. Il tutto garantisce una semplicità e una fluidità maggiore da parte dell’utente. Oggi invece andremo a dare un primo sguardo alla nuova versione 2021.2 di WebSite X5 e scopriremo come gli sviluppatori si siano concentrati sul lato ecommerce.

Tutti i dettagli della versione 2021.2 di WebSite X5

Il pezzo fondamentale per un ecommerce che ancora mancava era la possibilità di poter strutturare una pagina prodotto con tutti i dati relativi dell’oggetto selezionato. Come sicuramente molti di voi sapranno, le schede prodotto sono sempre correlate di immagini, prezzi e una descrizione dettagliata. Tuttavia sono anche presenti recensioni, pulsanti social, quello acquista e anche di prodotti correlati. Insomma, tutto quello che serve agli utenti per comprare in tutta sicurezza e velocemente.

Gli sviluppatori di WebSite X5 si sono concentrati quindi su questo aspetto e sono stati aggiunti per la pagina Scheda Prodotto:

Galleria immagini – Permette di importare non solo immagini, ma anche video per presentare al meglio il prodotto

– Permette di importare non solo immagini, ma anche video per presentare al meglio il prodotto Dettagli – Oltre alla descrizione breve si possono inserire dei testi più lunghi per mettere in evidenza le caratteristiche del prodotto. Il tutto può essere organizzato in varie tab per rendere il tutto più efficiente

– Oltre alla descrizione breve si possono inserire dei testi più lunghi per mettere in evidenza le caratteristiche del prodotto. Il tutto può essere organizzato in varie tab per rendere il tutto più efficiente Prodotti correlati – Questa sezione permetterà di avere l’opportunità di presentare al compratore un prodotto correlato che potrebbe tornare utile con quello in evidenza

– Questa sezione permetterà di avere l’opportunità di presentare al compratore un prodotto correlato che potrebbe tornare utile con quello in evidenza Recensioni – La fiducia di un cliente si basa soprattutto sull’esperienza degli altri acquirenti. Questa sezione fornirà al cliente informazioni aggiuntive sulla qualità del prodotto

– La fiducia di un cliente si basa soprattutto sull’esperienza degli altri acquirenti. Questa sezione fornirà al cliente informazioni aggiuntive sulla qualità del prodotto Anteprima – Selezionando un prodotto e cliccando sul pulsante Anteprima sarà possibile vedere l’anteprima in locale della relativa pagina Scheda Prodotto

– Selezionando un prodotto e cliccando sul pulsante Anteprima sarà possibile vedere l’anteprima in locale della relativa pagina Scheda Prodotto Responsive – Molti acquisti sono effettuati al giorno d’oggi tramite smartphone, ecco perché le pagine Scheda Prodotto sono responsive e permettono sempre la miglior esperienza d’acquisto

– Molti acquisti sono effettuati al giorno d’oggi tramite smartphone, ecco perché le pagine Scheda Prodotto sono responsive e permettono sempre la miglior esperienza d’acquisto Dati Strutturati – Questi sono essenziali per permettere a Google di comprendere il contenuto delle pagine e arricchire la SERP

Queste novità sono poi affiancate da un aggiornamento del Pannello di Controllo e dell’App WebSite X5 Manager. Grazie a questo update si potranno controllare e moderare più comodamente i commenti e gestire quindi le conversazioni relative ai vari prodotti. Ovviamente però queste funzioni della versione 2021.2 sono disponibili, insieme alla pagina Scheda Prodotto, solo per i possessori della versione Pro di WebSite x5. Per ulteriori news vi rimandiamo alla pagina ufficiale.

Insomma, tante novità succose sono arrivate con questa nuova versione. Se volete sapere cosa ne pensiamo di WebSite X5, vi invito a leggere la nostra recensione cliccando qui. Per non perdervi future news dal mondo del software, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!