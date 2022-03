WWE 2K22: disponibile da oggi

Il giorno fatidico è arrivato: dopo tanti mesi di attesa e anche alcuni rinvii, l’attesissimo WWE 2K22 è finalmente disponibile. Ripercorriamo quindi insieme tutte le modalità di gioco e le novità che i fan potranno scoprire con il nuovo titolo!

La data fatidica è ormai giunta: tutti i fan di wrestling e di WWE possono ormai mettere le mani sul nuovo WWE 2K22, disponibile ufficialmente da oggi (senza contare l’uscita anticipata di 3 giorni delle edizioni limitate). Dopo quindi un anno di pausa da parte del team di sviluppo Visual Concepts che ha dovuto riprendere i ritmi dopo la rottura con Yukes e i danni della pandemia, potremo sperimentare le nuove il nuovo gameplay e le nuove modalità di gioco. Vediamo di seguito insieme le più importanti novità presenti nel gioco!

WWE 2K22 disponibile: Showcase, MyGM e MyRise in mostra

Il cavallo di battaglia della nuova esperienza di WWE 2K22 è il ritorno in grande stile dello Showcase, incentrato in questa edizione sulla carriera del celeberrimo Rey Mysterio. In questa modalità storia in singleplayer basata sugli obiettivi, avrete la possibilità di ripercorrere la carriera del leggendario luchador e del suo 619, rivivendo tutti i momenti salienti e vedendo anche filmati originali delle vicende e delle storyline accadute durante il suo percorso. Affronterete avversari leggendari come Eddie Guerrero, The Undertaker e Shawn Michaels, così come Superstar attuali, tra cui The Miz e Dolph Ziggler, il tutto sbloccando personaggi, arene e attrezzature man mano che avanzerete.

Oltre allo Showcase, in WWE 2K22 farà il suo debutto la modalità MyGM, che vi permetterà di lavorare come general manager di uno degli Show della WWE. Saranno disponibili non solo RAW e Smackdown, ma anche NXT e NXT UK. Dovrete quindi competere con gli altri GM rivali per diventare lo show più quotato impostando rivalità intense, tipi di match sopra le righe, eventi in pay-per-view e altro ancora. Invece MyRISE vi darà l’opportunità di sperimentare il viaggio di una Superstar WWE, dagli umili inizi al WWE Performance Center, fino al diventare una vera Leggenda WWE. Con storyline uniche per la divisione maschile e quella femminile, avrete la possibilità di incontrare varie Leggende e Superstar WWE durante il vostro viaggio, che vi daranno una mano oppure vi ostacoleranno.

WWE 2K22 è quindi disponibile oggi per PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e PC.