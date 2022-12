NordVPN: ora in sconto al 68% e offerta NordPass per Natale

In vista del Natale, NordVPN mette in offerta il suo servizio con uno sconto fino al 68% insieme al servizio NordPass. Vediamo i dettagli

Con il Natale ormai alle porte molte società propongono delle apposite vetrine nel quale sponsorizzano tutti i loro prodotti. Migliaia di oggetti, tutti adatti per essere regalati ad amici e parenti, vengono esposti sulle varie pagine internet, nella speranza che qualcuno li acquisti. NordVPN fa di più e mette in sconto il suo servizio VPN con offerte fino al 68% e rincara la dose con il servizio NordPass, per un Natale più sicuro dal punto di vista cibernetico.

Ecco tutti i dettagli sullo sconto del 68% di NordVPN e l’offerta NordPass per questo Natale

Questa nuova campagna lanciata dalla società di una delle VPN più famose, nonché una delle migliori, al mondo entra a gamba tesa sulle dirette avversarie, proponendo sconti fino al 68% in base al piano selezionato e addirittura regalando 3 mesi agli utenti che sottoscrivono il servizio. La migliore offerta ovviamente riguarda i piani Standard, Plus e Completo di 2 anni. Si parte con prezzi che vanno da 2,99 € al mese per quello Standard, passando a 3,99 € al mese del Plus fino a finire con 5,29 € al mese per il Completo.

Per chiunque voglia sottoscrivere uno di questi abbonamenti, può farlo cliccando qui. Vi ricordiamo che una VPN non serve solamente per impostare un paese fittizio in modo da vedere, ad esempio, il mondiale con la telecronaca italiana se siamo all’estero o qualsiasi altro evento sportivo. Una VPN serve anche a proteggere i nostri dati sensibili dai vari tracker presenti sui siti che visitiamo costantemente ogni giorno. Scegliere dunque di abbonarsi è come scegliere di proteggersi da eventuali attacchi malevoli.

E quale modo migliore di proteggersi se non con un gestore di password? Ammettiamolo, tenere a mente tutte le password degli account non è facile e spesso le scriviamo su fogliettini che potremmo perdere in giro o chissà dove. Ecco perché il gestore password NordPass semplifica la vita e ci tiene al sicuro in caso qualcuna di queste venga violata. Anche in questo caso i vari piani sono interessati da sconti, con il costo che scende a 1,49 € al mese per quello di 2 anni. Prezzi più che onesti per quello che è stato selezionato come uno dei migliori servizi tecnologici del 2022.

Vi ricordiamo che queste offerte sono valide da oggi e dureranno fino al 10 gennaio 2023. Se decidete di proteggervi e sfruttare i vari vantaggi che NordVPN offre ai suoi utenti, potete visitare la pagina ufficiale. Per non perdervi future offerte e notizie relative all’universo web e social, continuate a seguire le pagine di tuttoteK!