Migliori videogiochi in uscita: Dicembre 2022 | Elenco

Ecco i migliori videogiochi in uscita a Dicembre 2022: tanto divertimento su PlayStation 4 e 5, Xbox One e Xbox Series X, PC e Nintendo Switch!

Siamo arrivati al mese che aspettavamo un po’ tutti… ovviamente stiamo parlando di Dicembre, il mese che giustifica ogni acquisto speciale! Vediamo subito le novità da giocare durante le feste: che sia un regalo per voi o per un vostro caro, sicuramente troverete l’ispirazione.

Iniziamo con i nuovi arrivi. Tra le proposte di Dicembre 2022 segnaliamo The Callisto Protocol, survival horror realizzato dai creatori di Dead Space che pare condividere il mondo di gioco con l’MMO shooter PUBG. Ambientato su Callisto, una luna di Giove, vestirete i panni di un prigioniero in lotta per la sopravvivenza: c’è una strana invasione aliena in corso, e molte cose non quadrano… Riuscirete a salvarvi e a svelare il mistero di questo attacco?

Il secondo titolo di cui vogliamo parlare è Hello Neighbor 2! Il primo episodio, uscito nel 2017, ha attirato il pubblico grazie a un particolarissimo mix tra atmosfere horror, stile grafico cartoon e una trama narrata a pizzichi e bocconi. Vedremo questo sequel cosa sarà capace di aggiungere alla storia!

Per gli sfegatati della Marvel tra i migliori videogiochi in uscita c’è Marvel’s Midnight Suns! Un esperimento interessante: uno strategico a turni con un sistema di carte per evocare attacchi devastanti. Oltre al combattimento avrete modo di creare relazioni coi vostri compagni di squadra in una serie di quest e conversazioni secondarie.

Tra i nuovi arrivi di Dicembre 2022 ci sono anche videogiochi decisamente più tranquilli. Tra questi Dragon Quest Treasures, che segue la difficile infanzia di Erik (il ladro che compare in Dragon Quest XI, ricordate?) e di sua sorella Mia. I due gemelli si troveranno catapultati a Draconia, leggendaria isola abitata da creature straordinarie… e piena di tesori da saccheggiare! Erik e Mia, però, non sono gli unici a voler recuperare quei tesori: una lunga serie di rivali e nemici attende i due avventurieri!

Parliamo ora di AKA, un’avventura che vede protagonista un adorabile panda rosso intento a esplorare un mondo di gioco lussureggiante e pacifico e aiutarne gli abitanti in difficolta. È sicuramente adatto ai più piccoli, ma siamo sicuri che sarà una rilassante parentesi anche per i giocatori più maturi.

Infine, tra i migliori videogiochi in uscita c’è anche High on Life, dove un cacciatore di taglie intergalattico si troverà a respingere un invasione aliena con una serie di strumenti a dir poco… discutibili. Il gioco è nato da un’idea di Justin Roiland, autore di Rick e Morty, perciò ne vedremo sicuramente delle belle!

Per la rubrica “Graditi ritorni” segnaliamo Romancing SaGa: Minstrel Song Remastered, versione rimasterizzata dell’omonimo RPG targato Square Enix. Il titolo è stato rilasciato originariamente per PlayStation 2 nel 2005, e sebbene abbia i suoi ammiratori non è un titolo noto ai più, tantomeno ai più giovani. Se non avete avuto modo di giocarlo, questa è un’ottima occasione!

In arrivo anche Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion, remake del titolo uscito originariamente su PSP nel 2007 e che chiude la toccante storia del rapporto tra Cloud e il suo Mentore Zack, di cui vestirete i panni. Per concludere, tra i migliori videogiochi di Dicembre 2022 non poteva esserci che lui: The Witcher 3: Wild Hunt di Projekt Red, finalmente su PlayStation 5 e Xbox Series X… non ha certo bisogno di presentazioni, vero?

Oltre ai migliori videogiochi in uscita a Dicembre 2022, non dimenticate di dare un’occhiata anche alle migliori esclusive su PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch!

Migliori videogiochi in uscita: Dicembre 2022| Elenco

Inscryption – 1 dicembre – Switch

Romancing SaGa: Minstrel Song Remastered – 1 dicembre – PS4, PS5, PC, Switch, iOS, Android

The Walking Dead: Saints & Sinners – Chapter 2: Retribution – 1 dicembre – PS4, PC

The Callisto Protocol – 2 dicembre – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

Marvel’s Midnight Suns – 2 dicembre – PS5, XSX, PC

Need for Speed Unbound – 2 dicembre – PS5, XSX, PC

Hello Neighbor 2 – 6 dicembre – PS4, PS5, XBO, XSX, PC

Chained Echoes – 8 dicembre – PS4, XBO, PC, Switch

The Rumble Fish 2 – 8 dicembre – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

Witch on the Holy Night – 8 dicembre – PS4, Switch

Choo-Choo Charles – 9 dicembre – PC

Dragon Quest Treasures – 9 dicembre – Switch

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion – 13 dicembre – PS4, PS5, XBO, XSX, PC, Switch

High on Life – 13 dicembre – XBO, XSX, PC

The Witcher 3: Wild Hunt – 14 dicembre – PS5, XSX

Aka – 15 dicembre – PC, Switch

Akai Katana Shin – 15 dicembre – PS4, XBO, Switch

Azure Striker Gunvolt 3 – 15 dicembre – PS4, PS5

Blacktail – 15 dicembre – Switch

Valkyrie Profile: Lenneth – 22 dicembre – PS4, PS5

Sports Story – TBA – Switch