Galaxy Tab S9: offerta Mediaworld per i creativi!

Se siete dei lavoratori che si possono ritenere degli artisti e avete bisogno di un nuovo dispositivo con cui lavorare, vi consigliamo l’acquisto di questo Galaxy Tab S9 che trovate in offerta su Mediaworld!

Che siate dei dipendenti di un’azienda o siate dei liberi professionisti che lavorano producendo progetti come videomaking, photoediting, modellazione 3D o qualsiasi altro lavoro richieda un po’ di creatività, in vostro aiuto arriva Samsung. L’azienda offre sempre il meglio del meglio, che sia per lavoro o per puro intrattenimento, con questa intera lista delle migliori smart tv Samsung. Ma ora rimaniamo sul punto focale dell’articolo, un dispositivo che vi possa aiutare e possa rendere il vostro lavoro creativo più facile. Parliamo del Galaxy Tab S9, che trovate in offerta su Mediaworld ad un prezzo che riteniamo a dir poco imperdibile, ovvero ben 899 euro. Ma non è tutto! Con la super valutazione dell’usato potreste avere persino 400 euro di sconto!

Per accedere all’offerta vi basta semplicemente cliccare qui.

Il Galaxy Tab S9 è l’offerta Mediaworld per liberare la creatività

Il Samsung Galaxy Tab S9 ha un display AMOLED 2X da 11 pollici, uno schermo ideale per visualizzare tutte le immagini presenti sullo schermo ad alta definizione, perfetto quindi per guardare film e serie tv sullo schermo, ma non è tutto. Il dispositivo è anche molto resistente ai danni da caduta e alla polvere come all’acqua, quindi potete davvero portarlo ovunque, grazie al suo scudo fatto di Armor Aluminium. Inoltre ha anche una S Pen, dotata di un’attaccatura magnetica che potete attaccare direttamente al tablet per ricaricarla e con questa potete dare libero sfogo alla vostra creatività. Con Vision Booster e il potentissimo processore Snapdragon di seconda generazione, avrete una visuale chiara anche nelle zone più illuminate. Infine potete usare app come GoodNotes, Clip Studio Paint e LumaFusion, per sfruttare al meglio le potenzialità del display.

Se quindi siete delle persone creative e volete dare libero sfogo alla vostra creatività e immaginazione, questo tablet fa al caso vostro. Continuate a seguirci su tuttotek.it per altre offerte interessanti e molto altro.