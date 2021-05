Festa della Mamma: 5 regali in casa Xiaomi

Ecco 5 bellissimi regali per la Festa della Mamma consigliati da Xiaomi. Chi di voi ha una mamma al passo coi tempi? Siete nel posto giusto!

Per le mamme attente alla salute e al proprio corpo, per quelle che vogliono avere sempre l’ultimo gadget tecnologico, per coloro che fanno della bellezza e dell’apparenza un mantra, per chi tiene sotto controllo tutto, anche la casa. Questi 5 regali per la Festa della Mamma sono adatti a tutte le tasche, ma con la garanzia di qualità Xiaomi.

Mi Smart Band 6: per monitorare salute e stress

Mi Smart Band 6 sfoggia un ampio display AMOLED Touch Full Screen da 1.56″ con una risoluzione cristallina di 326PPI e un’ampiezza di circa il 50% in più rispetto alla precedente versione. Mi Smart Band 6 raddoppia le modalità di fitness arrivando a monitorare fino a 30 differenti workout tra cui un maggior numero di allenamenti indoor, sport professionali, zumba e street dance. La smartband offre anche il rilevamento automatico per 6 attività di allenamento più comuni per garantire che anche le attività svolte sporadicamente durante il giorno siano accuratamente registrate nelle statistiche e considerate nelle metriche giornaliere. Mi Smart Band 6 consente la misurazione SpO2, il monitoraggio della frequenza cardiaca, i livelli di stress e i cicli del sonno – compresa la fase REM e la qualità della respirazione mentre si dorme. Mi Smart Band 6 assicura 14 giorni di autonomia e offre una pratica carica magnetica clip-on/clip-off per la ricarica rapida. Grazie anche alla sua certificazione per la resistenza all’acqua fino a 50 metri, Mi Smart Band 6 può essere indossata mentre si pratica nuoto, snorkeling o semplicemente sotto la doccia.

Prezzo ufficiale 49,99€ su mi.com

Xiaomi Mi 10T Lite: per un Mamma al passo coi tempi

E’ lo smartphone giusto per regalare un’esperienza in 5G alla portata di tutti. Offre un’esperienza fotografica completa grazie a una quadcamera principale ultra-clear da 64MP, una visione ottimale che tiene il passo dei diversi contenuti visualizzati, performance eccellenti e un’efficienza energetica senza pari. Dal design minimale ed elegante, è disponibile nella configurazione da 6GB+64GB e 6GB+128GB in 3 colorazioni: Atlantic Blue, Pearl Grey e Rose Gold Beach.

Su mi.com a partire da 299,90€

Mi Ionic Hair Dryer: nessun capello fuori posto

Mi Ionic Hair Dryer asciuga rapidamente i capelli, mantenendone l’idratazione. Grazie al suo rapido flusso d’aria, protegge e idrata grazie alla tecnologia ionica e al controllo intelligente della temperatura TC che alterna aria calda e fredda. Gli ioni penetrano in profondità, neutralizzando l’elettricità statica e lasciando i capelli luminosi, morbidi e lucenti.

Prezzo ufficiale: 39,99€ su mi.com

Mi Home Security Camera 360°: sicurezza al top

Mi Home Security Camera 360° è la videocamera di sicurezza per la protezione completa della casa. Grazie alla perfetta qualità dell’immagine, al sensore da 2,0 megapixel con riprese video con risoluzione 1080p e all’ampia gamma dinamica, anche gli sfondi distanti sono chiari e dettagliati. La doppia testa motorizzata consente alla videocamera di ruotare e catturare una visuale orizzontale a 360° e una verticale a 96°.

Prezzo ufficiale 44,99€ su mi.com

Mi True Wireless Earphones 2 Basic: per chiamare ed ascoltare musica con stile

Progettati per gli appassionati di musica e per le persone che passano molto del proprio tempo al telefono, Mi True Wireless Earphones 2 Basic offrono 5 ore di utilizzo ininterrotto con una sola carica, mentre la custodia permette di ricaricare 3 volte gli auricolari, garantendo così fino a 20 ore di riproduzione. Dotati di un doppio microfono per la cancellazione del rumore ambientale, gli auricolari possono filtrare il rumore di fondo e garantire una qualità del suono cristallina durante le chiamate e la riproduzione musicale. Grazie alla tecnologia di rilevamento in-ear, gli utenti possono facilmente mettere in pausa l’audio rimuovendo un auricolare dall’orecchio. Inoltre, sfiorando due volte l’auricolare è possibile anche rispondere alle telefonate e accedere al controllo vocale. Mi True Wireless Earphones 2 Basic supporta sia i codec SBC che AAC, garantendo una qualità audio eccezionale sia per i dispositivi Android, sia per quelli iOS.

Prezzo ufficiale 39,99€ su mi.com

Dalla sezione offerte è tutto! Continuate a seguirci!