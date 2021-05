Aggiornamento COD: tutte le novità della patch interna di Cold War

In questo articolo potrete trovare tutte le novità principali introdotte con il piccolo aggiornamento interno di COD: Black Ops Cold War

Non è passato molto tempo dalla tanto attesa Season 3 di Cold War e Warzone, ma a quanto pare le novità continuano ad arrivare. Recentemente infatti Treyarch e Raven Software hanno reso disponibile per tutti i giocatori una nuova mini-patch interna che aggiunge alcuni contenuti interessanti a Black Ops. Se siete interessati scoprire tutte le novità introdotte con questo aggiornamento di COD: Cold War, non dovrete fare altro che continuare a leggere questo articolo.

Niente di troppo grande

Rispetto alla scorsa patch, questa volta non abbiamo grosse aggiunte di contenuti, ma solo dei piccoli cambiamenti. Le modifiche principali di questo aggiornamento riguardano principalmente le modalità disponibili per COD: Black Ops Cold War, ma sono presenti anche altre chicche interessanti. Nonostante non sia appariscente come la precedente, questa patch ha comunque portato qualche novità all’interno dell’ultimo Call of Duty.

Now it's a party… 🎉 Party Games

⛽️ Diesel + Yamantau 24/7

🔵 Gunfight Blueprints These Season Three updates are bringing the party to you. Jump into #BlackOpsColdWar and #LETSGO. pic.twitter.com/symOoJALhN — Call of Duty (@CallofDuty) May 6, 2021

Novità del multiplayer – Le novità dell’aggiornamento di COD: Black Ops Cold War

Iniziamo subito parlando delle novità relative al multiplayer di Cold War introdotte con questo piccolo aggiornamento:

Aggiunto il fucile tattico CARV.2 Questo fucile tattico a raffica è perfetto per chi ama combattere dalla medio-lunga distanza. Il CARV.2 vanta una velocità dei proiettili e un danno molto elevati che vi permetteranno di eliminare in pochi istanti anche i nemici più resistenti.

Aggiunte Diesel e Yamantau alla rotazione delle mappe disponibili per la modalità Caccia agli oggetti

alla rotazione delle mappe disponibili per la modalità Adesso i giocatori guadagneranno ben 100 punti nel momento in cui cattureranno la bandiera finale in modalità scontro

Aggiunta la playlist Party Games

Aggiunta la playlist Yamantau + Diesel 24/7

Novità della Zombi – Le novità dell’aggiornamento di COD: Black Ops Cold War

Questo piccolo aggiornamento ha aggiunto a COD: Cold War anche un paio di novità relative alla modalità Zombi:

La descrizione della sfida giornaliera Perk Preserver è stata modificata

Perk Preserver è stata modificata Risolti diversi problemi di stabilità relativi alle sfide nella mappa Firebase Z

Bug Fix – Le novità dell’aggiornamento di COD: Black Ops Cold War

Infine, come accade sempre con ogni aggiornamento di COD, anche questa volta sono stati corretti diversi bug che affliggevano il gioco:

Risolto un problema relativo all’auto mira dell’arma Swiss K31 che si manifestava dopo aver utilizzato il Pack-a-Punch per potenziarla

che si manifestava dopo aver utilizzato il Pack-a-Punch per potenziarla Risolto un raro problema che interferiva con il corretto spawn degli zombie nella modalità Outbreak

Migliorata la stabilità generale del gioco

Risolto un problema che affliggeva i colpi traccianti di alcune armi

Questo è tutto

Questa era la lista di tutte le novità principali di COD: Black Ops Cold War introdotte con questo piccolo aggiornamento. Nel complesso non c’è nulla di sbalorditivo, ma molti giocatori apprezzeranno sicuramente l’aggiunta del letale CARV.2. Il nostro articolo si conclude qui, ma se volete essere davvero i migliori nel multiplayer, vi suggeriamo di dare un’occhiata alle tante guide dedicate presenti sul nostro sito:

Call of Duty: Black Ops Cold War è disponibile ora per PC, PS4, Xbox One, PS5 e Xbox Series X | S. Se siete interessati a restare aggiornati riguardo tutte le novità sul mondo dei videogiochi e tanto altro ancora, allora continuate a seguirci sempre qui su tuttoteK. Inoltre, in caso vogliate acquistare il gioco ad un prezzo vantaggioso, vi suggeriamo di dare un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.