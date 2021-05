World of Warcraft: ecco la data d’uscita di Burning Crusade Classic

Blizzard ha annunciato finalmente la data d’uscita di Burning Crusade Classic, la riproposizione dell’epica espansione di World of Warcraft

Blizzard ha finalmente annunciato la data d’uscita di World of Warcraft: Burning Crusade Classic, la riproposizione dell’amatissima espansione pubblicata per la prima volta nel 2007. Il titolo arriverà il 2 giugno e sarà disponibile per il pre-download già a partire dal 18 maggio, giorno nel quale i server WoW Classic riceveranno un importante aggiornamento.

La data d’uscita di Burning Crusade Classic è fissata al 2 giugno. Il 18 maggio, tuttavia, sarà possibile scaricare l’espansione tramite una funzione di pre-download. Dallo stesso giorno, i giocatori di WoW Classic potranno scegliere se far progredire i propri personaggi di Burning Crusade Classic nello stesso reame, o se continuare a giocare sui nuovi reami Era Classic, che saranno aperti lo stesso giorno. Per clonare il proprio personaggio all’interno di Burning Crusade Classic, tuttavia, sarà necessario spendere ben 35 €.

Il ritorno di questa acclamata espansione porterà nel mondo di WoW Classic tutte le aggiunte che vennero inserite al tempo dell’uscita. I giocatori potranno quindi ritornare nelle Outland per sfidare Iliran Stormrage sulle vette del Black Temple, utilizzare due “nuove” classi (gli Elfi del Sangue ed i Draenei) e, soprattutto, utilizzare nuovamente le cavalcature per solcare i cieli di Azeroth. Burning Crusade Classic, comunque, sarà venduto anche in una versione Deluxe, comprendente vari bonus, al prezzo di 64, 99 €.

Siete interessati a ritornare ad Azeroth ancora una volta? Fatecelo sapere nei commenti.