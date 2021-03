Xiaomi Mi Smart Band 6: annunciata ufficialmente

La multinazionale Xiaomi ha appena annunciato il nuovo Mi Smart Band 6 che va ad aggiungere nuove funzioni oltre che migliorare alcune caratteristiche tecniche rispetto al predecessore

Durante l’evento Xiaomi tenutosi oggi, è stato presentato la sesta generazione di smartband della casa cinese, parliamo appunto del Mi Band 6, disponibile all’acquisto da fine di Aprile nei negozi Xiaomi e nelle principali catene di elettronica. Rispetto alla precedente iterazione, abbiamo migliorie hardware che partono dal display più grande per arrivare alla sua impermeabilità fino a 50 metri sott’acqua.

Dal punto di vista software sono state aggiunte nuove funzioni per monitorare i propri allenamenti, sarà poi in grado di misurare la saturazione di ossigeno nel sangue, mai tanto utile come il periodo pandemico che purtroppo stiamo vivendo. Andiamo a vedere più nel dettaglio tutte le migliorie hardware apportate dalla casa madre.

Xiaomi Mi Smart Band 6: scheda tecnica

Display: AMOLED Touch Full Screen da 1,56″ 152×486, 326ppi , luminosità 450 nit , vetro temperato anti-impronte;

da , luminosità , vetro temperato anti-impronte; Dimensioni: 47,4 x 18,6 x 12,7 mm;

x x mm; Misurazioni: SpO2, battito cardiaco, stress, sonno (REM e respirazione), PAI ;

; Batteria: 125mAh con autonomia di 14 giorni con ricarica in meno di 2 ore;

con autonomia di 14 giorni con ricarica in meno di 2 ore; Sensori: PPG, accelerometro a 3 assi, giroscopio a 3 assi ;

; App: Mi Wear, Mi Fit ;

; Connettività: Bluetooth 5.0 ;

; Compatibilità: Android 5+, iOS 10+ ;

; Resistenza all’acqua: fino a 50 metri ( 5ATM );

); Prezzo: 49,99 euro (Disponibile da fine Aprile)

Da notare come la dimensione del display abbia avuto un significativo aumento, visto che adesso è da 1,56″ (il predecessore montava un pannello da 1,1″) con un incremento quindi del 50%.

C’è poi una densità di pixel per pollice di 326PPI per una visione ancora più nitida dei contenuti. L’autonomia dichiarata inoltre è di ben 14 giorni con una ricarica completa dello smartband di poco meno di 2 ore. Infine, la sua impermeabilità all’acqua consentirà di utilizzarlo sotto la doccia o durante le attività di nuoto. Purtroppo c’è da segnalare che il device non monterà un sensore NFC, almeno nella versione destinata all’Europa.

Xiaomi Mi Smart Band 6: software

Grazie ai numerosi sensori, la nuova proposta Xiaomi includerà diverse nuove funzioni. Sarà capace di monitorare 30 tipi diversi di attività fisica, oltre al monitoraggio della frequenza cardiaca, dei livelli di stress e dei cicli del sonno. Permetterà poi la misurazione della saturazione dell’ossigeno nel sangue. Infine, lo Xiami Mi Band 6 potrà funzionare su tutti gli smartphone che hanno come sistema operativo Android oppure iOS a partire dalle rispettive versioni 5.0 e 10. Sarà presto disponibile al prezzo di 49,99 euro.

Cosa ne pensate di questo nuovo Xiaomi Mi Smart Band 6? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti. Non dimenticate infine di seguirci sulla nostra pagina Instagram, sul nostro canale YouTube e restate connessi su tuttoteK.it per rimanere costantemente aggiornati su tutte le news dal mondo tech!