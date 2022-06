In questa recensione analizzeremo la nuovissima figure di Itachi direttamente da Naruto Shippuden e prodotta da ABYstyle Studio

ABYstyle Studio amplia la sua gamma di “SFC” con questa nuovissima statuetta appartenente alla seconda serie animata di casa Pierrot: Naruto Shippuden. Uno dei personaggi più complessi e misteriosi dell’intera opera prende vita in questa riproduzione in scala 1:10. Parliamo, ovviamente, di Itachi Uchiha che, dopo quelle di Naruto e Kakashi, rappresenta la terza figure prodotta sotto licenza ufficiale da ABYstyle Studio. Vediamo, ora, se questa statuetta ci ha convinti o meno nella recensione completa!

La confezione – Recensione Naruto Shippuden, Itachi Figure

Come volevasi dimostrare, ABYstyle Studio non delude mai quando si parla di presentazioni. Oltre alle immagini e ai vari loghi, quello che più ci è piaciuto di questa confezione è la vetrina arricchita dai corvi che vanno a fare da contorno alla figure. I corvi, come ben sappiamo, sono uno dei tratti distintivi di Itachi, il quale effettua la “Tecnica della sostituzione” proprio sfruttando questi ultimi.

La basetta in colorazione nera rappresenta il simbolo dell’Organizzazione Alba e permette di tenere in piedi la statuetta grazie ad un’asticella incastrabile sul fondo. Anche la base ci ha convinti appieno, pur se avremmo sicuramente preferito che l’asticella fosse trasparente in modo da dare meno nell’occhio.

Analizziamo la figure – Recensione Naruto Shippuden, Itachi Figure

Vista la posa del personaggio con i capelli che svolazzano sul retro, la figure è alta ben 21cm. E, nonostante la posa aerea, l’asta si incastra in modo più preciso e saldo rispetto alla figure di Midoriya recensita tempo fa (della quale potete trovare la recensione cliccando qui) conferendo, quindi, maggiore stabilità. Da questo punto di vista, si nota il passo in avanti fatto dai modellatori.

Anche questa volta, ci troviamo davanti a una figure realizzata totalmente in PVC abbastanza consistente e solido da far pesare il prodotto 153 grammi. Solo il codino e le due dita sono realizzati in plastica morbida, mentre tutto il resto è rigido. Il modello ci è piaciuto sia riguardo alla stabilità nonostante la posa dinamica, sia riguardo alla solidità generale.

Sotto la lente d’ingrandimento – Recensione Naruto Shippuden, Itachi Figure

Parlando di estetica, il viso di Itachi ci è sembrato leggermente troppo “amichevole” rispetto alla versione originale. Tolto questo, il painting è davvero ben fatto e praticamente privo di sbavature visibili ad occhio nudo anche nelle sezioni più minute come per lo smalto sulle unghie e addirittura l’anello. La pittura utilizzata non è uniforme. Abbiamo sezioni in cui il painting è opaco, mentre sul coprifronte dà un feeling metallico, e altre sezioni in cui è lucido.

I colori sono molto fedeli a quelli presenti nell’anime. Come di consueto, non mancano sfumature di colore presenti non sulla parte esteriore del cappotto, ma nella parte interna e sul pantalone. Ribadiamo la perfezione nelle sezioni stampate, come i loghi dell’Organizzazione Alba e lo sharingan presente nei suoi occhi.

Ad arricchire non poco l’effetto dinamico della statuetta vi sono le numerosissime pieghe sulle vesti realizzate in maniera realistica.

Tiriamo le somme

Come sempre, le statuette in scala 1:10 della serie “SFC” di ABYstyle Studio sono proposte ad un prezzo di listino di €29.99. Ad ora, questa è la figure che più ci ha convinti e che più, in relazione al prezzo, si propone come un prodotto da avere assolutamente per tutti i fan di Naruto vista la qualità invidiabile. Noi, come sempre, ringraziamo ABYstyle Studio per la collaborazione e vi invitiamo a cliccare qui nel caso foste interessati ad acquistare questa statua!

9 La tua "realtà" può essere un miraggio Punti a favore Posa dinamica davvero ben fatta

Posa dinamica davvero ben fatta Painting preciso

Painting preciso Basetta bella e stabile

Basetta bella e stabile Prezzo Punti a sfavore Viso leggermente poco "agguerrito"