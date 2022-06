App Surface: nuovo aggiornamento disponibile per Windows 10 e Windows 11

Microsoft ha rilasciato un nuovo aggiornamento per l’app Surface, la nuova versione è disponibile da subito per gli utenti di Windows 10 e Windows 11

L’aggiornamento porta l’app Surface companion alla versione 61.6067.139.0 e, secondo il changelog ufficiale, include un’esperienza di acquisto aggiornata con il supporto per la chat dal vivo, nuovi asset di colore per tutte le tastiere e i mouse, oltre a perfezionamenti della penna.

Diverse modifiche incluse nell’ultimo aggiornamento, scopriamole insieme in questo articolo dedicato all’app Surface.

Microsoft: ecco il changelog ufficiale

Esperienza di acquisto completa tramite chat di supporto in tempo reale

Aggiunto il supporto per le risorse di colore per tutte le tastiere e i mouse

Modifiche all’esperienza del pulsante di coda nell’esperienza di prima esecuzione della penna

L’app Surface è per molti versi una soluzione indispensabile, soprattutto perché rende molto più comodo scoprire tutti i vantaggi di un computer Surface. Include un facile accesso a un maggior numero di opzioni di configurazione e, grazie al nuovo look and feel, l’esperienza complessiva risulta molto più moderna e fresca.

Microsoft ha rilasciato:

Ottieni il massimo dal tuo Surface. L’app Surface ti offre opzioni di personalizzazione e la possibilità di saperne di più sul tuo dispositivo Surface. Fornisci un feedback sulla tua esperienza in modo da poter continuare a migliorarla. Le informazioni sulla sicurezza, la garanzia e le normative sono disponibili quando ne hai bisogno.

Non tutti sono d’accordo

Purtroppo, non tutti sembrano essere impressionati dall’app Surface, poiché le recensioni pubblicate sul Microsoft Store ne evidenziano i limiti.

Ecco la recensione di un utente pubblicata sul Microsoft Store:

L’unico modo per vedere la durata della batteria dei miei auricolari Surface, è andare nelle Impostazioni, perché l’app si blocca su “aggiornamento”. Non posso cambiare la visualizzazione o il tipo di equalizzazione a meno che non rimuova i miei auricolari Surface e poi li aggiunga di nuovo. Un’esperienza orribile e un passo indietro rispetto a quella che era un’app più limitata.

Questa era una recensione di un utente non proprio soddisfatto. Mentre voi, cosa ne pensate di questo nuovo aggiornamento per l'app Surface di Microsoft? Fateci sapere qui sotto nei commenti.