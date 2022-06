HTC Desire 22 Pro: proiettato nel metaverso!

HTC torna ufficialmente sul mercato smartphone col nuovo midrange Desire 22 Pro indirizzato al metaverso. Scommessa vincente o idea azzardata? Scopriamolo insieme

Nonostante l’assenza durata anni, HTC torna sul mercato con un obiettivo ben preciso: conquistare il metaverso! Per fare ciò, ecco il nuovo smartphone della casa taiwanese HTC Desire 22 Pro, dotato di una serie di accorgimenti relativi al mondo virtuale, con annessa compatibilita agli occhiali VR Vive Flow ed un comparto hardware di tutto rispetto.

Come accennato, lo smartphone disporrà di alcune app relative al metaverso, tra queste troviamo il Vive Market e il Vive Wallet, con le quali possiamo scambiare crypto sulle blockchain di Ethereum e Polygon. Per non farsi mancare nulla, lo smartphone è inoltre dotato di un’app dedicata alla collezione di NFT e risorse digitali.

HTC Desire 22 Pro: scheda tecnica

CPU : Qualcomm Snapdragon 695 5G

: Qualcomm Snapdragon 695 5G Display : 6,6″ FHD+ 1080p 20:9 con refresh rate a 120 Hz

: 6,6″ FHD+ 1080p 20:9 con refresh rate a 120 Hz RAM : 8 GB

: 8 GB ROM : 128 GB, espandibile via microSD

: 128 GB, espandibile via microSD Fotocamere posteriori : principale 64 MP apertura f/1,79, ultra-grandangolare 13 MP apertura f/2,4, profondità 5 MP apertura f/2,4

: principale 64 MP apertura f/1,79, ultra-grandangolare 13 MP apertura f/2,4, profondità 5 MP apertura f/2,4 Fotocamera anteriore : 32 MP apertura f/2,0 a fuoco fisso

: 32 MP apertura f/2,0 a fuoco fisso Batteria : 4.520 mAh con ricarica rapida a 18 W, Quickcharge 3.0, ricarica wireless inversa e non

: 4.520 mAh con ricarica rapida a 18 W, Quickcharge 3.0, ricarica wireless inversa e non Connettività : 5G, Dual SIM (nano) 4G, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.1, NFC

: 5G, Dual SIM (nano) 4G, Wi-Fi ac, Bluetooth 5.1, NFC Altro : IP67

: IP67 OS : Android 12

: Android 12 Dimensioni : 166,3 x 76,9 x 9,4 mm

: 166,3 x 76,9 x 9,4 mm Peso : 205,5 g

: 205,5 g Colorazioni: Wave Gold, Starry Night Black

Disponibilità e prezzo

Al momento lo smartphone è in vendita esclusivamente in Taiwan, dunque non ci è dato sapere se e quando arriverà da noi. Tuttavia il prezzo di vendita si aggira attorno ai 380€, ovvero 11.990 dollari taiwanesi. Che ne pensate di questo ritorno? Fateci sapere la vostra opinione qui sotto nei commenti.