Obi-Wan Kenobi: ecco i Funko Pop e le action figure

In questo articolo daremo un’occhiata ai Funko Pop, alle action figure e alle riproduzioni provenienti dalla serie Obi-Wan Kenobi

Si è appena conclusa la serie più attesa dai fan di Star Wars. Obi-Wan Kenobi racconta degli anni di esilio del Maestro Jedi dopo essere riuscito a scampare all’ordine 66. Per l’occasione, ecco una serie di gadget per celebrare l’amato personaggio interpretato da Ewan McGregor.

Obi-Wan Kenobi: Funko Pop!

Funko presenta la nuova linea di Pop! ispirati ai protagonisti della serie. Sono anche disponibili le versioni portachiavi per portare sempre in giro i propri eroi preferiti!

Hasbro presenta le nuove action figure delle linee The Black Series, The Vintage Collection e Retro Collection dedicate alla serie. Altamente dettagliate e snodabili, sono imperdibili per ogni appassionato della galassia lontana lontana!

Ma non è tutto. Hasbro propone anche la nuove repliche 1:1 del casco di Darth Vader della The Black Series, della spada di Obi-Wan Kenobi della Force FX Elite e l’animatronic L0-LA59, fedele compagno della principessa Leia. Altamente fedeli agli originali e completi di suoni e effetti di luce, questi oggetti catapulteranno tutti i fan nella galassia che affascina intere generazioni da 45 anni.

Queste sono le novità provenienti da Funko e Hasbro in merito all’ultima serie su Star Wars disponibile su Disney+. Se volete rimanere sempre aggiornati sul mondo cinematografico, del collezionismo, e molto altro, dovete continuare a seguire tuttoteK!