The Book of Boba Fett si avvicina e, per l’occasione, siamo pronti a portarvi la recensione dell’action figure “Star Wars Black Series” di Boba Fett in versione Deluxe, targata Hasbro

Dicembre, oltre ad essere il mese dedicato alle feste, con il Natale che incombe, quest’anno è caratterizzato dal tema “Bounty Hunter“. E no, non perché improvvisamente ci siamo risvegliati nel vecchio West, pronti a cacciare taglie, ma per via della prima serie TV dedicata a Boba Fett prossima all’uscita.

Nata come una costola di “The Mandalorian“, “The Book of Boba Fett” è pronta ad approdare su Disney+ il prossimo 29 dicembre. E quale miglior occasione per recensire un’action figure del cacciatore di taglie intergalattico se non questa?

Hasbro ci ha gentilmente fornito la “Star Wars Black Series” di Boba Fett in versione Deluxe, proveniente da Episodio VI – Il ritorno dello Jedi e noi di tuttoteK siamo pronti per portarvi una recensione!

La confezione | Hasbro Star Wars Black Series: Boba Fett Deluxe – Recensione

La confezione è in linea con le ultime figure lanciate da Hasbro come, per esempio, quella del Mandaloriano o di Moff Gideon da noi già analizzate. Caratterizzata dal nero opaco e dal verde lime, con artwork e descrizione annesse, il box è davvero fine e gradevole.

Accessori

Questa Black Series di Boba Fett fa davvero la differenza sul lato accessori. Insieme a lui, infatti, avremo ben 9 aggiunte! Oltre al suo classico fucile, è presente la stessa arma tagliata a metà dalla spada laser di Luke Skywalker. Nel suo jetpack potremo inserire il razzo dal lato superiore, mentre le due fiammate dai propulsori in basso.

Come potete vedere, vi è anche l’arpione, posizionabile sul polso. La fiammata è invece inseribile nel bracciale sinistro attraverso un apposito incastro.

La figure | Hasbro Star Wars Black Series: Boba Fett Deluxe – Recensione

La figure, come tutte le Black Series, è realizzata completamente in PVC. Essendo in scala 1:12, gode di un’altezza di 16cm partendo dagli stivali fino al visore. Ecco una comparativa con altre action figure della stessa collezione:

Fixare il casco

Una peculiarità di questa figure è quella di avere una testa sotto il casco, seppur questo non sia removibile. A primo impatto, questo dettaglio rende l’elmo di Boba leggermente più schiacciato sui lati e, quindi, più “allungato”. Questa pecca è tuttavia facilmente risolvibile, ecco come:

Scaldate omogeneamente il casco per 15 secondi con un phon, in modo da rendere quest’ultimo modellabile. Premete leggermente con le dita sul davanti e sul retro del casco, in modo che i lati ritornino “bombati”. Mantenete il casco in posizione, ponendolo sotto acqua corrente di rubinetto fredda, in modo da farlo raffreddare e ritornare saldo.

Di seguito delle foto prima (a sinistra) e dopo (a destra) il fix:

Fronte

Lato DX

Lato SX

Retro

Posabilità | Hasbro Star Wars Black Series: Boba Fett Deluxe – Recensione

Tiriamo le somme

La figure di Boba Fett in versione Deluxe è senza dubbio una delle migliori della collezione “Star Wars: The Black Series”. Non solo la fisionomia è molto fedele a quella del personaggio per come lo vediamo ne “Il Ritorno dello Jedi“, ma il painting è davvero preciso, con colorazioni fantastiche e bellissimi dettagli di rovinio. La posabilità è ottima, incluso lo snodo sul collo che permette di effettuare pose “aree” davvero convincenti. Gli accessori disponibili, poi, sono ben 9. Consigliamo, quindi, a mani basse questo prodotto per tutti gli amanti del personaggio o, più in generale, della galassia lontana lontana.

Ringraziamo Hasbro per il supporto e, inoltre, vi ricordiamo che se voleste acquistare la figure potete cliccare qui sotto. Dalla sezione Nerd Stuff è tutto, alla prossima!

