Ultimo aggiornamento per Windows 8.1: Microsoft da l’annuncio

Microsoft avverte che ci sarà un ultimo aggiornamento per Windows 8.1. L’aggiornamento finale avverrà il 10 Gennaio

Microsoft (qui per maggiori informazioni sull’azienda) ha emesso un avviso pubblico relativo a Windows 8.1. Poiché il sistema operativo si sta avvicinando alla fine del supporto e pertanto non riceverà più ulteriori aggiornamenti di sicurezza. In un avviso pubblicato di recente, Microsoft dice agli utenti di iniziare già a considerare il passaggio a una versione più recente di Windows. Nel caso in cui ciò non sia possibile a causa di limitazioni hardware, consiglia l’acquisto di un nuovo dispositivo in grado di eseguire Windows 11 (l’opzione migliore).

Dichiarazioni da Microsoft sull’ultimo aggiornamento per Windows 8.1

Di seguito sono riportate le prime dichiarazioni sull’aggiornamento finale di Windows 11.

Ricordiamo che Windows 8.1 raggiungerà la fine del supporto il 10 Gennaio 2023. A quel punto l’assistenza tecnica e gli aggiornamenti software non saranno più forniti. Se disponi di dispositivi che eseguono Windows 8.1, ti consigliamo di aggiornarli a una versione Windows più aggiornata, in servizio e supportata. Se i dispositivi non soddisfano i requisiti tecnici per eseguire una versione più recente di Windows, ti consigliamo di sostituire il dispositivo con uno che supporti Windows 11,

spiega Microsoft.

Microsoft in genere rilascia aggiornamenti di sicurezza oltre la fine del supporto come parte del cosiddetto programma Extended Security Update. Però, per quanto riguarda Windows 8.1, l’azienda non rilascerebbe un programma del genere. In altre parole, una volta che Windows 8.1 raggiunge la fine del supporto, è praticamente andato per sempre, quindi le aziende non avrebbero altra opzione che passare a una versione più recente.

Microsoft non offrirà un programma Extended Security Update (ESU) per Windows 8.1. Continuare a utilizzare Windows 8.1 dopo il 10 gennaio 2023 può aumentare l’esposizione di un’organizzazione ai rischi per la sicurezza o influire sulla sua capacità di rispettare gli obblighi di conformità,

afferma Microsoft.

Inutile dire che una volta che Windows 8.1 raggiunge la fine del supporto e i nuovi aggiornamenti di sicurezza non verranno più spediti, il sistema operativo continuerà a funzionare normalmente su tutti i dispositivi su cui è installato. Tuttavia, la mancanza di aggiornamenti di sicurezza produce maggiori rischi per la sicurezza, poiché le vulnerabilità rilevate rimarrebbero irrisolte.

E voi? cosa ne pensate di questa decisione di Microsft su Windows 8.1? diteci la vostra qui sotto nei commenti e restate connessi su tuttoteK, per le ultime novità dal mondo della tecnologia (e non solo!).