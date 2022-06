Recensione Obi-Wan Kenobi episodio 6: il finale di una serie con alti e bassi

Ultimo appuntamento con la recensione di Obi-Wan Kenobi: oggi tocca all’episodio 6, l’ultimo della serie-evento di Disney+

TITOLO: Obi-Wan Kenobi. GENERE: azione, fantascienza. NAZIONE: USA. REGIA: Deborah Chow. CAST: Ewan McGregor, Hayden Christensen, Moses Ingram, Rupert Friend, Sung Kang, Joel Edgerton, Indira Varma, Kumail Nanjiani, Bennie Safdie, Jimmy Smits. DURATA: 6 episodi, 41-55 minuti. PRODUZIONE: Lucasfilm. DISTRIBUZIONE ITALIANA: Disney+. USCITA: 27 maggio – 22 giugno.

La serie-evento più attesa dai fan di Star Wars e non solo è giunta alla conclusione. Con il suo sesto episodio si chiude la storia di Obi-Wan e di Darth Vader nel periodo tra la trilogia prequel e quella originale: ci dobbiamo aspettare una ripresa di questa versione dei personaggi in futuro? Probabilmente no, anche se entrambi i protagonisti si sono detti entusiasti di un possibile sequel per approfondire ulteriormente i personaggi. Nel frattempo, addentriamoci nella recensione dell’episodio 6 di Obi-Wan Kenobi, per capire se il finale è stato all’altezza dell’hype costruito nelle settimane e nei mesi scorsi.

Un finale all’altezza? | Recensione Obi-Wan Kenobi episodio 6

È difficile parlare univocamente di questa miniserie. Dopo un inizio brillante, il già alto hype dei fan era salito alle stelle, per poi scontrarsi contro un episodio 4 di una irrilevanza abissale se confrontato con tutti gli altri della serie. La situazione si è riassestata con una buona quinta puntata, ma lasciando un’inevitabile amaro in bocca per ciò che sarebbe potuta essere la migliore serie dell’universo di Star Wars. Questo episodio 6 si mantiene sulla stessa linea del precedente, regalandoci lo scontro tanto atteso tra Obi-Wan e Darth Vader, in una cornice deserta e spettrale. Contemporaneamente, su Tatooine, una Reva ferita e acciaccata va alla caccia di Luke Skywalker, dopo aver scoperto della sua esistenza nella puntata precedente. Il finale segna l’addio tra Obi-Wan e Leia, portata finalmente in salvo su Aldeeran dalla sua famiglia, oltre che il definitivo ritiro dalle scene del protagonista, salutato dal compianto maestro Qui-Gon (Liam Neeson), che gli appare come fantasma della Forza. Questo episodio regala le sensazioni giuste: la miniserie voleva raccontare una storia e lo ha fatto e probabilmente un episodio in meno sarebbe bastato per renderla il prodotto perfetto per i fan della saga.

Resoconto della miniserie | Recensione Obi-Wan Kenobi episodio 6

Guardandola nel complesso, Obi-Wan Kenobi rappresenta un unicum nell’universo seriale di Star Wars. Come ho già avuto modo di dire nelle scorse settimane, siamo distanti anni luce dall’azione e dal mistero di The Mandalorian, dove si è riuscito a costruire il fascino del protagonista e del suo fedele compagno Grogu (Baby Yoda per i meno attenti) in pochissimi episodi. Qua i personaggi non solo sono noti, ma sono anche delle istituzioni per il franchise. Obi-Wan e Darth Vader rappresentano due colonne di Star Wars dalla loro prima comparsa nel 1977 e questa miniserie è stata l’occasione per arricchire il loro background e creare il giusto ponte tra le loro apparizioni sul grande schermo. Ora sappiamo quanto è profondo il risentimento del Lord dei Sith verso il suo vecchio maestro, così come sappiamo quanto la pietà e il cuore di Obi-Wan abbiano salvato il suo giovane Padawan. Il rapporto con Leia è stato un altro asse importante della miniserie, che però appare un po’ limitato all’aver costruito un semplice rapporto di amicizia, che sappiamo già non avrà un grande futuro prima di Episodio IV, ambientato una decina di anni dopo. I personaggi secondari introdotti, con l’eccezione di Tala e parzialmente di Reva, sono privi di personalità e poco più che ombre e semplici aiutanti nel disegno di Obi-Wan Kenobi.

Conclusioni

L’episodio finale di Obi-Wan Kenobi conclude una miniserie che avrebbe potuto essere decisamente molto di più. Le premesse erano ottime, i primi tre episodi ancora di più, con il quarto si è inciampati e rialzati un po’ più zoppicanti di prima. La storia narrata è stata meno avvincente del previsto, con il salvataggio di Leia a fare da fragile sfondo al duello a distanza e non tra Obi-Wan e Darth Vader. La prestazione di Ewan McGregor si dimostra convincente anche dopo 17 anni, mentre solo poche scene hanno giustificato il ritorno di Hayden Christensen nei panni del Lord dei Sith, il cui tocco più distintivo, la voce, è stata affidata nuovamente a James Earl Jones come nella trilogia originale. La tecnologia utilizzata per portare questa serie sono il motore in più, creando un distacco immenso con la qualità visiva della trilogia prequel dove abbiamo visto per l’ultima volta questi personaggi. Sicuramente i momenti che più resteranno indelebili nella memoria saranno i due scontri tra Vader ed Obi-Wan, che non raggiungono la tensione del duello su Mustafar ne La vendetta dei Sith, ma sono altamente spettacolari. È stato bello rivedere questi personaggi e in attesa di una loro nuova apparizione non ci resta che dire: “Hello there!”

7.5 Agrodolce Punti a favore Lo scontro finale tra Obi-Wan e Darth Vader non delude le aspettative

Lo scontro finale tra Obi-Wan e Darth Vader non delude le aspettative La storia si conclude senza fronzoli Punti a sfavore La miniserie poteva essere gestita meglio nei tempi (magari un episodio in meno)

La miniserie poteva essere gestita meglio nei tempi (magari un episodio in meno) La storia poteva essere più corposa

