LEGO CON 2022: Star Wars, Marvel, Avatar e altre novità!

LEGO ha dato il via alle celebrazioni estive per il suo 90° anniversario con il LEGO CON 2022

Il Gruppo LEGO ha aperto il sipario su LEGO CON, lo spettacolo per eccellenza virtuale e gratuito, che ancora una volta ha entusiasmato i fan di tutto il mondo. Pensato appositamente per le famiglie amanti dei mattoncini, l’appuntamento di due ore, condotto da Vick Hope, Joel McHale e Melvin Odoom, è stato ricco di intrattenimento e ha permesso agli appassionati LEGO di tutti gli angoli del pianeta, di dare un’occhiata in anteprima alle ultime novità del brand.

Avvolta nell’atmosfera celebrativa e speciale del 90° anniversario, la programmazione dell’evento è stata fitta di sessioni, tanto da lasciare gli ospiti virtuali a bocca aperta, anche grazie ai momenti dedicati alla magia, al mondo fantasy e anche ai superpoteri.

LEGO CON 2022 è tornato ed è più grande che mai!

90 anni di gioco

Con la sessione “90 anni di gioco“, il Gruppo LEGO ha dato il via all’estate di festeggiamenti in onore dell’importante anniversario e ha annunciato il lancio di due prodotti unici e celebrativi, dal sapore nostalgico. Al centro della scena, infatti, da un lato il Castello dei Cavalieri del Leone LEGO, completo di ponte levatoio e saracinesca funzionanti, passaggi nascosti, vie di fuga nel sotterraneo e ruote idrauliche rotanti, dall’altro, il set Esploratore galattico LEGO, che è stato svelato attraverso una toccante reunion di famiglie LEGO.

Oltre ai nuovi prodotti, l’azienda ha presentato il motto “Make the World a Playground“: la campagna estiva che invita bambini e AFOL a liberare la loro immaginazione e usare la loro creatività per aggiungere ancora più gioco al mondo.

Nuovi prodotti meravigliosi

Tra le novità svelate, i fan e le fan hanno potuto dare uno sguardo alla nuovissima gamma di prodotti LEGO Avatar, che celebra l’uscita di Avatar: La Via dell’Acqua, in programma a dicembre. Tra i set rivelati, Toruk Makto e l’Albero delle anime LEGO Avatar, che ricrea la scena del primo film in cui Jake, nei panni di Toruk Makto, raduna il Clan Omatikaya per difendere l’Albero delle Anime e tutta Pandora.

L’azienda ha anche annunciato news interessanti per le sue linee più amate. Un’altra grande rivelazione, infatti, ha permesso agli ospiti di conoscere in esclusiva i nuovissimi set della galassia LEGO Star Wars. The Justifier LEGO Star Wars e Walker AT-TE LEGO Star Wars, sono pronti ad offrire agli amanti della saga e delle costruzioni la possibilità di ricreare le epiche scene di Star Wars: The Bad Batch con l’incredibile modello dell’astronave del cacciatore di taglie Cad Bane o di combattere contro l’esercito di droidi separatisti con l’AT-TE.

Gli appassionati di LEGO Marvel, invece, hanno potuto ammirare in anteprima il nuovo set dedicato a Doctor Strange, che mostra il Sanctum Sanctorum come appare nei diversi film della saga: un’occasione unica per aprire il proprio multiverso. Inoltre, i costruttori di LEGO Minecraft sono stati viziati con due nuovissimi set da aggiungere alla loro collezione: Il villaggio abbandonato LEGO Minecraft e Le segrete dello scheletro LEGO Minecraft.

Tantissime le novità rivelate in questo LEGO CON 2022! Cosa ne pensate? Scrivetecelo qui sotto nei commenti. Noi vi invitiamo a seguire le nostre pagine per ulteriori news sul mondo del collezionismo e non solo!