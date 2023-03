In questo articolo vedremo ben 5 gadget perfetti da regalare ai fan di Hearthstone, realizzati da ABYstyle con licenza ufficiale Blizzard Entertainment

Hearthstone è uno dei giochi di carte collezionabili online più popolari al mondo. Dopo il suo lancio nel 2014, il videogame di mamma Blizzard ha conquistato milioni di giocatori in tutto il mondo, grazie alla sua meccanica di gioco coinvolgente e alla vasta gamma di personaggi e carte disponibili.

E a pochi giorni dal lancio dell’ultimo mini-set “Ritorno a Naxxramas“, noi di tuttotek.it vi portiamo una mini-guida per consigliarvi 5 gadget perfetti per tutti i fan di Hearthstone.

Iniziamo!

Portafogli – Hearthstone: ecco 5 gadget per i fan del videogame

Sei un appassionato di Hearthstone? Ti piace giocare e mettere alla prova la tua strategia? Allora non puoi farti scappare il portafoglio premium di ABYstyle! Con questo portafoglio avrai un prodotto di alta qualità e dal design accattivante, perfetto per tenere al sicuro i tuoi soldi e le tue carte da gioco. La finitura eccezionale di questo portafoglio non passerà inosservata: il perno metallico consente di chiudere il portafoglio in modo sicuro, mentre l’interno presenta i motivi tipici del videogame in rilievo, conferendogli uno stile unico e distintivo.

Il portafogli è acquistabile cliccando qui ad un prezzo di 24,99 €.

Tappetino per il mouse – Hearthstone: ecco 5 gadget per i fan del videogame

Per le lunghe sessioni di Hearthstone, questo tappetino per il mouse è praticamente perfetto! Con uno spessore di 3 mm, ti offre una superficie liscia e resistente, ideale per ogni mouse da gioco. Il tappetino presenta un’immagine nitida e dettagliata del campo da battaglia. Compatibile con mouse ottici e laser, questo tappetino è perfetto per le tue sessioni di gioco più intense e ti permette di muovere il mouse con massima precisione. E con le sue dimensioni di 35 x 25 cm, avrai abbastanza spazio per i movimenti più ampi.

Il tappetino è acquistabile cliccando qui ad un prezzo di 19,99 €.

Poster – Hearthstone: ecco 5 gadget per i fan del videogame

Con dimensioni generose di 91.5 x 61cm, il poster creato da GB Eye è fantastico per arricchire la tua collezione di gadget di Hearthstone o per decorare la tua stanza con stile. Realizzato con carta plastificata spessa 170g/m², questo poster è resistente e durevole, adatto a resistere nel tempo. Grazie alla stampa con processo offset, l’immagine del poster risulterà nitida e dettagliata, rendendo omaggio al videogame. Che tu lo appenda in camera tua o in ufficio, questo poster non passerà sicuramente inosservato.

Il poster è acquistabile cliccando qui ad un prezzo di 7,20 €.

Portachiavi – Hearthstone: ecco 5 gadget per i fan del videogame

La riproduzione in miniatura della Chiave dell’Arena è il sogno di ogni giocatore che desidera incrementare le sue probabilità di vincita. Realizzato in metallo di alta qualità, questo portachiavi è resistente e durevole, pronto ad accompagnarti ovunque tu vada. Grazie alle sue dimensioni di 7,3cm x 2,9cm, è facile da posizionare sulla borsa o alle chiavi di casa.

Il portachiavi è acquistabile cliccando qui ad un prezzo di 11,99 €.

Cappellino – Hearthstone: ecco 5 gadget per i fan del videogame

Non importa se sei un giocatore esperto o un novellino, questo cappellino è perfetto per mostrare al mondo la tua passione per il videogame. Il design elegante e l’alta qualità dei materiali ti faranno sentire parte della community di giocatori di Hearthstone, pronti a sfidare nuovi avversari. Realizzato in poliestere resistente, questo cappellino è perfetto per proteggerti dal sole durante le tue avventure all’aria aperta o nelle peggiori taverne di Azeroth.

Il cappellino è acquistabile cliccando qui ad un prezzo di 19,99 €.

La Luce protegge coloro che la brandiscono

La nostra guida sta per concludersi. Se siete ancora alla ricerca di idee regalo, vi suggeriamo di dare un’occhiata ai nostri articoli precedenti su Dragon Ball e One Piece! Desideriamo ringraziare ABYstyle per aver collaborato con noi e vi invitiamo a seguire le pagine di tuttotek.it per rimanere aggiornati sulle ultime novità, guide e recensioni riguardanti il mondo del cinema, del collezionismo e non solo!