Anteprima Acer Swift 14: il piccolo ma potente laptop

Acer al CES 2023 ha svelato la nuova gamma di laptop della serie Swift 14, oggi, vi parleremo proprio di lui! Entrimao nel vivo dell’articolo

Abbiamo provato per voi in anteprima il nuovo Acer Swift 14, laptop compatto dedicato agli studenti e non solo presentato al CES 2023. Rappresenta il più piccolo laptop della casa, ma non per questo il meno potente, anzi, lui di potenza ne ha da vendere, ed è anche quello che colpisce di più in termini di versatilità.

Specifichiamo che si tratta di un Hands-On, ovvero di un test in anteprima, il prodotto in questione non è ancora in versione definiva, motivo per il quale non è entrato nelle file produttive commerciali, prendete queste prime impressioni per l’appunto come tali, non potendo condurre approfonditi test specifici. Ma ora, è giunto il momento di entrare nel vivo dell’articolo.

Design e costruzione | Acer Swift 14

La serie Swift di Acer, non ha bisogno di presentazioni. La conosciamo tutti, ed è da sempre un modello iconico del brand taiwanese. Questo perché negli anni la gamma Swift si è conqusitata la fascia degli utenti che cercano un prodotto di fascia alta e medio-alta con ottime prestazioni. Di interesse sia per studenti sia per chi è alla ricerca di un prodotto versatile e soprattutto comodo da trasportare.

Design minimal e sobrio, che arriva con svariate colorazioni per tutti i gusti. Non ci sono elementi particolarmente di spicco. In basso le prese di espulsione dell’aria, con una struttura a doppia ventola Acer TwinAir, e doppio heat pipe in rame D6.

Quest’anno i modelli Swift 14 fanno affidamento su CPU Intel. Abbiamo in questo caso modelli della famiglia di processori Intel Core HX fino alla 13a generazione a supportare questa macchina. Il laptop è realizzato interamente in alluminio, ed è molto robusta e solida la costruzione, compreso il pannello Display e le sue cerniere che vantano un ottima resistenza alle sollecitazioni.

Il nuovo Swift è leggero, e decisamente portatile, visto la diagonale del laptop. Il peso si aggira su 1,3kg, per uno spessore di 14,9mm. Il Toutchpad è realizzato con la tecnologia proprietaria OceanGlass, e la tastiera è retroilluminata. Inoltre, possiede il display touch, una vera comodità vista la diagonale del presente laptop.

La qualità di costruzione nel complesso è davvero eccellente, si merita sicuramente un voto elevato. Solido, robusto, e massima qualità dei materiali. Le rifiniture sono eccellenti.

Focus su… | Acer Swift 14

La tastiera è incassata nella struttura, i tasti sono distanziati correttamente ed assicurano una battitura veloce con una breve corsa, sono ovviamente a membrana. Per quanto concerne il Touchpad il feedback è ottimo, in ogni punto e/o angolo capta il tocco alla perfezione, che non è così diffuso nel panorama di laptop Windows. Dunque un ottimo lavoro da parte di Acer.

Piccola menzione di merito, riguarda il pannello Display, che ha una luminosità elevatissima, e restituisce dei colori eccellenti. Per questo Acer Swift 14 troviamo un OLED da 14″ con risoluzione 2,8K 2880×1800 con una frequenza di aggiornamento di ben 120Hz, a completare il quadro ben 500nit con copertura DCI-P3 100% e certificazione VESA DisplayHDR True Black 500, con TÜV Rheinland EyeSafe.

Eleganti e soliti i bordi, difatti torviamo uno rapporto schermo-scocca dle 90%, con cornici laterali di 4,15mm. Nella scocca superiore troviamo una webcam con risoluzione da 1440p, dotata di tecnologia Acer Temporal Noise Reduction e Acer PurifiedVoice con riduzione del rumore AI. La qualità è davvero elevata.

Infine per continuare, troviamo per il comparto ram ben 16GB di tipo LPDDR5, a bordo anche un SSD PCIe Gen 4 da 1TB. Connettività WiFi 6E e molteplici porte come USB-C, HDMI 2.1 e, lettore microSD. In questo modello abbiamo a bordo un i7-13700H con grafica Iris Xe.

Di primo impatto il laptop sembra ben gestire le sollecitazioni richieste con buon rapporto prestazioni/ consumo, ma ovviamente, sono semplicemente impressioni di primo utilizzo. Le prestazioni però sono davvero fulminee nelle attività quotidiane e con i principali software Office. Nella media l’audio dato dalle casse integrate. Lato batteria e durata non possiamo ovviamente esprimere giudizio, ci limitiamo a riportare il dato che Acer ha dichiarato, ovvero circa 9,5 ore di utilizzo medio.

Presto la recensione completa!

Era tutto per questa breve anteprima della nuova generazione di laptop Acer Swift 14, noi come ripetuto, ci ritroveremo qui a tempo debito, con la recensione completa. Se volete continuare a conoscere le ultime novità dal mondo hardware continuate a seguirci. Un saluto da tuttoteK.